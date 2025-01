Los Cabos consolida su liderazgo en el segmento de lujo en América Latina con siete nuevas aperturas y conexiones a más de 60 ciudades en todo el mundo

Los Cabos es el destino líder en oferta de ultralujo en América Latina, con más de 3.000 habitaciones en este segmento de negocio y establecimientos de marcas de alto nivel como One & Only Palmilla, Rosewood, Four Seasons, Waldorf, Nobu, Ritz Carlton o Montage. Asimismo, la firme apuesta por garantizar la conectividad lo sitúa como la segunda región de México por origen de viajeros, con llegadas de turistas desde más de 60 ciudades de todo el mundo y más de 600 vuelos a la semana Los Cabos, el exclusivo destino turístico mexicano ubicado en el sur de la península de Baja California, sigue consolidándose como uno de los destinos predilectos para disfrutar del turismo de lujo, personalizado y de alto nivel en América Latina. Para los próximos tres años, el destino prevé la apertura de siete nuevos establecimientos de marcas tan reputadas como Park Hyatt, St. Regis, Soho House, Aman, Grand Hyatt, Siro y Conrad Hilton, sumando cerca de 1.800 habitaciones, entre hoteles y villas completas, a la planta hotelera del segmento de lujo en la región.

Actualmente, Los Cabos cuenta con presencia de más de 85 grupos hoteleros, que suman cerca de 18.500 habitaciones, 3.000 de ellas pertenecientes al segmento de ultralujo. Esto lo posiciona como el destino con la mayor oferta de cuartos de ultralujo en América Latina, entre los que se encuentran dos hoteles Four Seasons, así como marcas tan conocidas como One & Only Palmilla, Rosewood, Waldorf, Nobu, Ritz Carlton o Montage. A esto se suma un compromiso firme con el servicio de excelencia y la personalización de las experiencias de viaje, una realidad que Los Cabos hace posible gracias a su propuesta enfocada en la calidad frente a la cantidad. Así, la media de habitaciones en los hoteles de lujo no supera los 250 cuartos por resort, garantizando una atención de primer nivel a la medida de cada huésped.

En el caso de las compañías españolas, grandes gigantes hoteleros han apostado por la zona en los últimos años, destacando grupos como Meliá y Riu, o Iberostar, que actualmente trabaja en un proyecto en Los Cabos que supondría la entrada en el destino.

Más de 600 vuelos a la semana y conexión con las principales capitales a nivel global

El aeropuerto internacional de Los Cabos ha sido reconocido como uno de los mejores 25 aeropuertos del mundo, y ya cuenta con más de 600 vuelos semanales desde las principales ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Posicionándose como el segundo aeropuerto mejor conectado de México por origen de viajeros, tan solo por detrás de Cancún, el destino ha pasado de tener conexiones con 34 destinos a alcanzar las 62 ciudades en 2024. Así, durante el pasado año, Los Cabos recibió a más de 3,74 millones de pasajeros y, para 2025, el destino prevé cerrar cerca de los 4 millones de turistas.

En el caso del mercado español, el pasado noviembre Los Cabos inauguró una nueva ruta aérea entre Fráncfort y Los Cabos, operada por la aerolínea de lujo líder en vuelos transcontinentales Condor Flugdienst. Esta conexión, que opera entre los meses de noviembre y abril durante dos temporadas, 2025 y 2026, ofrece una ruta directa a los viajeros europeos y prevé atraer a 16.000 turistas, consolidando al turismo europeo como el tercer mercado internacional más relevante para Los Cabos y reafirmando el compromiso de la región con fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más exclusivos y seguros de México para los viajeros internacionales.

Para Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, "reforzar y diversificar la conectividad de Los Cabos con los principales mercados internacionales es el pilar fundamental para acercar una propuesta de viaje, única, de excelencia y altamente personalizada a cada rincón del mundo. La combinación de cultura, arte, gastronomía, naturaleza, lujo y bienestar constituye una oferta inigualable que garantiza un viaje a la medida de cada persona, y la priorización de la calidad, la atención al detalle y la hospitalidad sin duda son el camino a seguir para consolidar a Los Cabos como referente internacional en turismo".

Productos 100% orgánicos para innovar en restaurantes de la Guía MICHELÍN

Los Cabos destaca por su sólida tradición culinaria, enriquecida a lo largo de más de 300 años por influencias nativas, españolas y globales. Su oferta gastronómica abarca desde auténticas especialidades mexicanas hasta creaciones contemporáneas que aprovechan mariscos frescos y productos orgánicos, apoyados por prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles. Con 18 restaurantes reconocidos por la primera Guía MICHELIN de México y una fuerte apuesta por la sostenibilidad, el destino se posiciona como líder en cocina sostenible, un reconocimiento que se refleja en galardones como las Estrellas Verdes a Flora Fields Kitchen y Acre. Además, iniciativas como "farm to table" elevan la experiencia gastronómica, destacando lugares como Flora Farms, El Huerto y Monte Cardon por su compromiso con ingredientes locales y técnicas sostenibles. De hecho, Los Cabos es el mayor productor de vegetales orgánicos de México.

Esta propuesta gastronómica atrae a un creciente turismo culinario -un 16% de los turistas escogen Los Cabos por su oferta culinaria-, con visitantes internacionales que valoran la diversidad y calidad de su cocina. Eventos como el festival "Sabor a Cabo" celebran esta riqueza y variedad de sabores, mientras que algunos barrios ofrecen una amplia gama de opciones que van desde platillos locales hasta propuestas internacionales.

Metaverso e inclusión: experiencias inmersivas y un renovado ecosistema digital

Entre las tendencias de la industria turística, la digitalización y la sostenibilidad emergen como pilares fundamentales para redefinir la experiencia del viajero. Con el propósito de ofrecer experiencias de viaje únicas y posicionarse como referente internacional en turismo accesible y de vanguardia, Los Cabos ha anunciado la renovación de su ecosistema digital Visita Los Cabos, con el objetivo de revolucionar la forma en que los viajeros experimentan su amplia oferta turística.

La plataforma se nutre de las nuevas tecnologías como IA para garantizar una experiencia de viaje inclusiva, accesible y personalizada como ningún otro en el país o América Latina, bajo tres pilares fundamentales: inclusión a través de la accesibilidad, asociándose con AudioEye para ofrecer una experiencia apta para todos los visitantes; funciones de planificación personalizadas, desde 2 mapas de vuelo, itinerarios y recorridos inmersivos de 360º; y contenido curado e inmersivo para ofrecer un amplio abanico de narrativas visuales según los estilos de viaje de cada persona.

En paralelo, Los Cabos ha creado un museo inmersivo en el metaverso de NOSTRA, un espacio virtual permite explorar la riqueza cultural y natural del destino a través de experiencias interactivas enfocadas en cultura, arte, gastronomía, naturaleza, sostenibilidad y lujo.

FITUR, un espacio para reforzar alianzas con socios estratégicos

La presencia de Los Cabos en FITUR 2025, la Feria Internacional de Turismo celebrada entre el 22 al 26 de enero en Madrid, representa una oportunidad clave para reforzar su posicionamiento como un destino turístico de primer nivel a nivel global. En esta edición, 13 empresas de Los Cabos, incluyendo hoteles, DMC y prestadores de servicios, presentarán sus propuestas de lujo, gastronomía, aventura y bienestar, pilares esenciales que definen al destino y lo diferencian de otras regiones de México.

En el marco de la feria, y bajo el compromiso de potenciar las alianzas con socios estratégicos, El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos mantendrá más de 60 reuniones con socios comerciales clave, así como encuentros con medios de comunicación para fortalecer su presencia en el mercado español. Asimismo, como parte de su estrategia de promoción, Los Cabos acogerá una exclusiva experiencia gastronómica para medios y socios en la que Paolo Della Corte, Director Culinario de Nobu Hotel Los Cabos, deleitará a los invitados con un menú de tacos reinventados, mientras que el mixólogo Osvaldo Vázquez sorprenderá a los asistentes con creaciones únicas inspiradas en las plantas y hierbas de la región.