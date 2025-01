La consultora Magnus Commodities lanza M·Tech, una plataforma avanzada para la gestión energética empresarial

En un mercado donde la sostenibilidad y la eficiencia son esenciales, Magnus Commodities, especialista en compra estratégica de energía, presenta M·Tech, una plataforma diseñada para revolucionar la gestión energética empresarial. Esta herramienta combina tecnología avanzada y análisis estratégico, ofreciendo a las empresas una solución integral para optimizar su coste energético y mejorar su competitividad.

Con M·Tech, Magnus Commodities refuerza su compromiso de apoyar a las organizaciones en un entorno cada vez más exigente, donde la gestión eficiente de la energía y la transición hacia modelos más sostenibles son clave para el éxito.

M·Tech: tecnología para un futuro eficiente M·Tech ofrece una solución integral que permite a las empresas gestionar su energía de manera inteligente. A través de la monitorización continua y el análisis de tendencias, la plataforma ayuda a identificar patrones en la dinámica de precios, señala oportunidades de mejora y ayuda a mitigar los riesgos asociados a la volatilidad del mercado energético.

Esta herramienta también incorpora información actualizada de los principales mercados internacionales tanto a nivel regulatorio como mayorista, controlando así que los consumos son correctamente facturados por el proveedor en cada país. Como resultado, M·Tech no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que también contribuye a alcanzar objetivos de sostenibilidad, alineándose con las exigencias regulatorias y las expectativas del mercado.

Personalización para cada cliente Fiel al enfoque estratégico de Magnus Commodities, M·Tech no es una solución genérica. La plataforma se adapta a las necesidades de cada cliente, integrando datos de distintas fuentes y personalizando indicadores clave para alinearse con los objetivos específicos de cada organización.

Con un diseño intuitivo y accesible, M·Tech permite a las empresas identificar rápidamente áreas de mejora y actuar en consecuencia. Además, fomenta la transparencia, proporcionando informes detallados y claros que facilitan una toma de decisiones más informada y estratégica.

Con el lanzamiento de M·Tech, Magnus Commodities consolida su posición como referente en el sector de la consultoría energética, ofreciendo una herramienta que no solo optimiza el coste de la energía, sino que también impulsa a las empresas hacia un modelo más sostenible y competitivo.