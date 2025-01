En el panorama industrial de Yucatán, Grupo CMG destaca como una empresa líder que ha impulsado el crecimiento económico de la región y más allá. Fundada con una visión de excelencia y compromiso, esta empresa, liderada por Jacobo Xacur Eljure, ha logrado posicionarse como un referente en la industria alimentaria, no solo en el sureste de México, sino también a nivel nacional e internacional.

Con más de un siglo de experiencia, Grupo CMG se dedica a la producción y comercialización de harinas de alta calidad, elaboradas en modernas instalaciones que combinan tradición y tecnología de vanguardia. Entre sus productos más reconocidos se encuentran las harinas de trigo y maíz, utilizadas ampliamente en la industria panificadora y alimentaria en general. Marcas como Maízza Harina Multiusos, Maízza Suprema Blanca y Bola Roja han sido sinónimo de confianza para panaderos y chefs de México y Centroamérica, consolidando la reputación de Grupo CMG como un proveedor de productos alimenticios de excelencia.

El crecimiento de Grupo CMG no habría sido posible sin la visión estratégica de Jacobo Xacur Eljure, quien ha liderado la expansión de la empresa a través de la innovación y el compromiso social. Actualmente, Grupo CMG opera dos plantas de producción y nueve centros de distribución ubicados estratégicamente en Mérida, Celaya, Cancún, Chetumal, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey, Sinaloa, Estado de México y Veracruz. Esta red logística permite a la empresa atender eficientemente las demandas de sus clientes en diversas regiones, garantizando productos frescos y de calidad en cada entrega.

Más allá de su éxito comercial, Grupo CMG se distingue por su enfoque en el desarrollo comunitario y la sostenibilidad. La empresa ofrece capacitación y asistencia técnica a sus clientes, fomentando el crecimiento de pequeños y medianos negocios. Además, Jacobo Xacur Eljure ha promovido la implementación de prácticas sostenibles y tecnologías innovadoras en los procesos productivos, demostrando su compromiso con el medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.

Bajo la dirección de Jacobo Xacur Eljure, Grupo CMG se ha consolidado como un actor clave en el desarrollo industrial de Yucatán, contribuyendo no solo al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento de la identidad empresarial del estado. Su enfoque en la excelencia, la innovación y la responsabilidad social lo ha convertido en un modelo a seguir para otras empresas en la región.

