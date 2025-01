Miguel Llorca ha sido nombrado nuevo CIO de Axazure

Axazure refuerza su liderazgo y expansión internacional con el nombramiento de su nuevo CIO. Con este nuevo nombramiento, la compañía impulsa su nueva línea de negocio con Microsoft Dynamics 365 Business Central Axazure, compañía líder en soluciones tecnológicas y miembro destacado del Inner Circle de Microsoft, acaba de anunciar la incorporación de Miguel Llorca como su nuevo Chief Information Officer (CIO). Este nombramiento es estratégico para la compañía, ya que fortalece su posición en el segmento Microsoft dentro del Grupo Avvale, y tiene el propósito de consolidar su liderazgo en el sector y promover su expansión internacional.

Miguel Llorca estará al frente del lanzamiento de una nueva línea de negocio enfocada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, ampliando así el portafolio de Business Applications de Microsoft que Axazure pone a disposición de sus clientes. Con esta incorporación, la compañía ofrecerá una solución integral que incluye ERP, CRM, herramientas de colaboración, analítica avanzada y automatización de procesos. Este avance refuerza el posicionamiento de Axazure como compañía líder del sector, que ha recibido diferentes reconocimientos en 2024 como Mejor Partner del Año en España en Customer Experience y Finalista en Finance & Operations, consolidando así su prestigio en el ecosistema Microsoft.

Llorca cuenta con los prestigiosos reconocimientos de Microsoft Regional Director y Microsoft Most Valuable Professional (MVP) en Business Central y Microsoft 365, además de formar parte del Consejo de Tecnología de Forbes y del Consejo Asesor del CIO Executive Council de IDC en España. Su amplia experiencia será fundamental para asegurar la excelencia, implementar las mejores prácticas y mantener los más altos estándares de calidad en los proyectos desarrollados por Axazure.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Axazure", afirma Miguel Llorca. "Es un gran reto contribuir a la consolidación y expansión internacional de la empresa dentro del Grupo Avvale en el segmento Microsoft. Además, estoy convencido de que la incorporación de la línea de negocio de Dynamics 365 Business Central será un éxito, ya que responde a una demanda creciente en el mercado y complementa perfectamente nuestra oferta actual".

Como CIO de Axazure, Miguel Llorca dirigirá la estrategia tecnológica de la compañía, para garantizar su alineación con los objetivos estratégicos del Grupo Avvale y fomentar la innovación en la compañía. Su amplia experiencia en la gestión de equipos de TI y su profundo conocimiento del sector serán fundamentales para impulsar el crecimiento y consolidación de Axazure.

Esta incorporación refuerza el compromiso de Axazure y el Grupo Avvale con la excelencia y la innovación en el sector de las soluciones tecnológicas para empresas. Su fichaje representa un impulso clave para la compañía y su capacidad para ofrecer soluciones integrales de Business Applications de Microsoft, consolidando aún más su propuesta de valor a los clientes.

Para más información sobre Miguel Llorca, visitar su perfil de LinkedIn: https://linkedin.com/in/mllorcag