CONVENCIÓN ANUAL ENINTER 2025; Un equipo, una visión

Ascensores Eninter ha celebrado con éxito su Convención Anual de 2025, reuniendo a más de 190 personas de sus delegaciones en España, Portugal, Italia y Suiza en el emblemático Montanyà Hotel by Senator. Durante los tres días del evento, del 15 al 17 de enero, los asistentes han tenido la oportunidad de alinearse con los objetivos y la visión que guiarán el crecimiento de la compañía en este nuevo año, bajo el lema "Un equipo, una visión".

Consolidando los Pilares de Eninter para 2025 A lo largo de este evento, se ha reforzado el mensaje central para este 2025: el crecimiento compartido, respetando siempre la identidad de Eninter. Durante las sesiones y ponencias impartidas por la Dirección y el Comité Ejecutivo, se ha puesto énfasis en los cinco pilares fundamentales que guiarán la estrategia de la empresa: Rentabilidad, Equipo, Cliente, Crecimiento e Innovación. Estos pilares son clave para continuar construyendo el futuro de Eninter, fortaleciendo su posicionamiento como líder en el sector del mantenimiento y conservación de ascensores.

La Importancia del Equipo: La Clave del Éxito Uno de los mensajes más poderosos de la convención ha sido el reconocimiento de que el verdadero motor del éxito de Eninter es su equipo humano. Los responsables de la compañía han compartido su visión de crecimiento sostenible, con un fuerte énfasis en el sentido de pertenencia y compromiso que caracteriza a Eninter. "Ser de Eninter es ser parte de algo diferente", subrayaron, destacando la relevancia de la identidad y el trabajo en equipo para la compañía.

Un Momento Inolvidable: La Ponencia de Toni Nadal Toni Nadal, entrenador de tenis y tío de Rafa Nadal realizó una ponencia para sorpresa de todos los asistentes. Toni ofreció una profunda reflexión sobre liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia y la pasión por la mejora continua, temas que resonaron profundamente con los valores de Eninter.

En su intervención, acompañado del CEO de Eninter, Xavier Martinez, Toni destacó que la pasión es esencial para cualquier proyecto. "Si no le pones pasión, menos valor tendrá lo que hagas", afirmó. Esta afirmación reforzó la idea de que, al igual que en el deporte, en el ámbito profesional es fundamental estar comprometidos con lo que hacemos, sin importar los desafíos. "La mejora es siempre necesaria, la mejora es siempre posible", añadió, recordando la importancia de no conformarse nunca con lo alcanzado y siempre buscar la superación.

Además, subrayó la autocrítica como una herramienta vital para el progreso y que para avanzar es clave reconocer nuestras debilidades y aprender de ellas.

Toni también reflexionó sobre cómo gestionar el fracaso, compartiendo su perspectiva de que el verdadero fracaso no radica en las derrotas, sino en no haber dado lo mejor de uno mismo. Xavi Martinez, remarcó que “esta filosofía de perseverancia y esfuerzo constante está en línea con la visión de Eninter, que no solo se enfoca en el crecimiento cuantitativo, sino en la mejora continua de sus procesos y servicios.”

Con relación al buen momento de expansión y crecimiento que está viviendo Eninter, Toni Nadal destacó: "Cuando uno está en una buena inercia, tiene que seguir ganando, mantenerse alerta y seguir esforzándose".

Reflexión y Aprendizaje: El Impacto del Año 2024 y el foco puesto en el futuro. Durante la Convención Anual de Eninter hubo espacio para la reflexión sobre los logros y aprendizajes del 2024. Los asistentes celebraron los casos de éxito alcanzados, pero también rememoraron los desafíos superados, como la tragedia de la DANA, que fortaleció aún más el espíritu de equipo. El ambiente de la jornada fue de concentración y unidad, consolidando aún más los lazos entre todos los miembros de Eninter.

La jornada también ofreció espacios de participación e interacción con el Comité Ejecutivo de Eninter, quien respondieron a las inquietudes y preguntas de los asistentes, reforzando el compromiso de la compañía con su equipo y con la visión de Eninter para el futuro.

Sobre Ascensores Eninter Con más de 51 años de experiencia, Eninter es una empresa líder en el sector de mantenimiento y conservación de ascensores, con presencia en España, Portugal, Italia y Suiza. Con sede en Cornellà de Llobregat, Eninter mantiene más de 59.000 ascensores y emplea a más de 1000 personas, consolidándose como un referente de innovación, eficiencia y compromiso con la excelencia.

