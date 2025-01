Lamaignere lanza el Green Plan 2030, consolidando su compromiso con la sostenibilidad

Lamaignere anuncia el lanzamiento de su ambicioso Green Plan 2030, una estrategia que refuerza su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad corporativa Este plan representa una línea continuista que busca consolidar y seguir potenciando las acciones llevadas a cabo hasta la fecha en el Green Plan 2024, reafirmando la posición de Lamaignere como un referente en la integración de prácticas sostenibles en el ámbito logístico en España.

Cumplimiento al 100% del Green Plan 2024 y obtención de la ISO 14001

Desde el lanzamiento del Green Plan 2024, Lamaignere ha venido implementando con éxito una serie de iniciativas clave durante más de cuatro años que han sentado las bases para este nuevo plan. En ese período, la empresa cumplió con las 10 iniciativas establecidas, logrando importantes hitos como la plantación de 200 árboles en 3 años, la recogida de más de 9 toneladas de residuos en las costas españolas, la digitalización de documentos, la incorporación de vehículos eléctricos a la flota, etc. Acciones que se llevaron a cabo gracias a la colaboración de todas las sedes en España y el apoyo de entidades como Reforesta o Ecomar, quienes asesoraron en la ejecución de varias iniciativas.

Para Lamaignere, la obtención de la certificación ISO 14001 reafirma el esfuerzo que se ha llevado a cabo por orientar las actividades transitarias, respetando en todo momento el impacto ambiental que se genera. Este logro, junto con el cumplimiento de las 10 medidas del Green Plan 2024, no solo ha demostrado la viabilidad de integrar prácticas sostenibles en el sector, sino que también ha generado un impacto positivo medible tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales.

Con el Green Plan 2030, Lamaignere sigue mirando hacia el futuro y reafirmando el compromiso de liderar el cambio en el sector logístico, integrando la sostenibilidad como un eje central en todas sus operaciones.

Este plan no solo refuerza las iniciativas desarrolladas hasta ahora, sino que también establece objetivos claros y medibles alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.