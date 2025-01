´Lo que no te dije al verte´; Una invitación a explorar el alma a través de la poesía.

CÍRCULO ROJO.- El mundo de la literatura contemporánea recibe una joya poética de la mano de Carolina Cámara Molina, quien debuta con su obra “Lo que no te dije al verte”, un libro que promete conmover y conectar con las emociones más profundas de sus lectores. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este volumen se presenta como un espejo para los sentimientos universales y una voz para las emociones silenciadas.

Un viaje poético a lo más íntimo

La obra de Carolina Cámara Molina surge como un reflejo de su sensibilidad literaria y su habilidad para capturar la esencia de lo humano. Con una escritura que transita entre el verso, la prosa, las micropoemas y las reflexiones personales, la autora construye un paisaje emocional que abarca temas como el amor transformador, el deseo, el dolor, la nostalgia y las esperanzas que iluminan la oscuridad.

“Espero que el lector se deje llevar a través de las palabras con su sensibilidad e interpretación, yo prometo derramar el corazón”, afirma la autora. “Lo que no te dije al verte” no es solo un libro; es una experiencia sensorial que invita a redescubrir los matices del mundo interior y a abrazar las complejidades de la vida.

La voz de una escritora que desafía las barreras del silencio

Escribiendo desde los doce años, Carolina ha encontrado en la poesía su refugio y su forma de comprender el mundo. Este libro compila escritos de distintas etapas de su vida, en un proceso que ha sido tanto un reto como una liberación personal. “Quizás lo que me haya llevado más tiempo haya sido superar el miedo a exponerme, a mostrarme tal como soy”, reflexiona la autora.

Un libro para quienes no temen sentir

Dirigido a un público que busca en la poesía un espacio para explorar su sensibilidad y

conectar con vivencias universales, Lo que no te dije al verte es un regalo para aquellos

que se atreven a explorar las profundidades de sus emociones. La autora aborda los

silencios que asustan, las heridas que escuecen, pero también el amor que sana y el humor que alivia. “Es un libro para quienes no tienen miedo a sentir el corazón latiendo

fuerte”, asegura Carolina.

Carolina Cámara Molina es una escritora que se define por su auténtica capacidad de

desnudar el alma a través de las palabras. Con un estilo que combina lo íntimo y lo social,

y una narrativa cargada de ingenio y perspicacia, su obra se sitúa en la intersección entre lo cotidiano y lo trascendental. Este primer libro es el resultado de años de escritura

instintiva y una dedicación apasionada a perfeccionar cada palabra.

SINOPSIS

¿Estás preparado para confrontar lo que se ha callado en ti? A veces, lo que no se dice es lo que más importa. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un silencio chillando a gritos? ¿Te has preguntado qué habría cambiado si hubieras tenido el valor de decir «te quiero» en el momento preciso? Ahora que sabes que aquella historia no iba a ningún sitio, ¿volverías a aquella primera cita? ¿Puede haber despedida sin emoción? ¿Cómo podemos recuperar la esencia de la solidaridad en un mundo individualista y cruel? ¿Dónde quedó la libertad de quererse? ¿No es el amor alegato suficiente? ¿Podemos vivir plenamente si estamos constantemente encerrados entre la nostalgia y el deseo? ¿En qué medida el capitalismo nos convierte en meras «manos ejecutoras» que funcionan sin cuestionar nuestras necesidades? Creo firmemente que el sentido del humor y del amor son el salvavidas a casi todo.

Puede que no encuentres respuestas definitivas, pero sí un espacio de entendimiento y conexión, un abrazo cálido. Quizás se nos haya negado el poder de expresarnos como realmente pensamos, queremos y sentimos. Y no hablo de sincericidios, sino de la necesidad de comunicarnos con autenticidad y sentido común, con el corazón por delante; que ahora la voz no se quiebre ni se calle, que resuene, que retumbe.

El arte de la poesía ha sido un antídoto, un remedio sanador. Deseo que Lo que no te dije al verte acabe mirándonos con la boca llena de verdades, que estas palabras nos unan y formen parte de algo mucho más grande.

AUTORA

Soy Carol. Vi la luz una tarde de domingo, justo en mitad del año 1985, en verano, en una maravillosa ciudad, que nadie lo niegue, Hospitalet de Llobregat.

A pesar de mi intento por desenredar sentimientos con palabras, es casi indescriptible la alegría de que este libro acaricie ahora tus manos. Mis palabras se desprenden de mí y corretean; buscan colarse por las rendijas de la intimidad, la fragilidad, las dudas, los silencios, las heridas, la nostalgia, las injusticias, los duelos, las mentiras, los miedos. También se escurren los sueños, la suerte, el amor, la esperanza y el deseo.

Quizás porque mi vida profesional está vinculada al mundo universitario, en la Universidad Pompeu Fabra, he reflejado también ese espejo que me devuelve una mirada crítica del mundo y, a la vez, una mirada compasiva hacia lo que callamos.

Tengo la certeza de que no deberíamos pasar por esta vida de puntillas. Deberíamos bailar taconeando, marcando el ritmo, dejando espacio a la improvisación, al tropiezo, a la risa, al llanto, a sentir el corazón latiendo fuerte, bombeando.

Y aquí estoy, y aquí estamos, frente a frente, para contarnos, para bailarnos, dejarnos huella. Me sigues el paso. ¿Empezamos?