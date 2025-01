Venta de casas en La Moraleja; REA Inmobiliaria logra vender una propiedad de 7 millones de euros en solo 4 meses

La Moraleja, una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid, ha sido escenario de una destacada operación inmobiliaria realizada por REA Inmobiliaria. En tan solo cuatro meses, la agencia ha vendido una espectacular propiedad valorada en 7 millones de euros, reafirmando su posición como referente en el mercado de lujo.

Ubicación de lujo, el verdadero valor diferencial Esta venta pone en evidencia lo que define a La Moraleja como un lugar único: una ubicación de lujo donde convergen exclusividad, naturaleza y comodidad. Aquí, los residentes disfrutan de un entorno natural que respira aire puro, pero con acceso inmediato a servicios premium como colegios internacionales a poca distancia, seguridad las 24 horas, centros comerciales de primer nivel y una amplia oferta de ocio y salud.

“La ubicación es el auténtico lujo en La Moraleja. No solo se trata de las propiedades espectaculares, sino de un estilo de vida que combina tranquilidad, privacidad.”

Una propiedad diseñada para el lujo y la comodidad La vivienda, recién terminada en 2024, fue concebida para maximizar el confort de sus habitantes. Proyectada en una sola planta y con una parcela de 3.033 m², la casa presenta una distribución en forma de 'L', que conecta cada estancia con el jardín a través de amplios ventanales.

“Es una propiedad que define el lujo moderno”, señala Berta Esparza, directora de REA. “Desde el hall de entrada, con una altura de 7 metros, hasta el salón comedor de 120 m², todo en esta casa está diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y ofrecer vistas despejadas. Además, el porche frente a la piscina crea una conexión perfecta entre interior y exterior”.

Estrategias clave: Home Staging y Open House El éxito de la venta también se atribuye a las estrategias empleadas por REA Inmobiliaria. Un impecable trabajo de home staging permitió presentar la vivienda como un espacio elegante y funcional, mientras que una acción de Open House atrajo a un selecto grupo de compradores interesados.

“En propiedades de este nivel, la presentación es crucial. Creamos un ambiente que reflejaba lujo y comodidad, permitiendo a los compradores imaginarse viviendo allí. Esto, combinado con nuestra experiencia en el mercado de lujo, hizo posible cerrar la operación en tiempo récord”, destaca Esparza.

Born & Living en La Moraleja: la ventaja REA Lo que diferencia a REA Inmobiliaria en el mercado de lujo de La Moraleja es su profundo conocimiento de la zona. La agencia no solo opera aquí; nació allí y sus asesores comerciales viven en La Moraleja. Este vínculo único les otorga una ventaja incomparable al conocer cada rincón de la urbanización y sus particularidades.

“En REA, entendemos La Moraleja como nadie. Llevamos cerca de 30 años ayudando a familias a encontrar su hogar perfecto aquí. La cercanía con los clientes y la experiencia permiten identificar exactamente lo que buscan y ofrecerles un servicio personalizado”, afirma Esparza.

Conclusión: Venta de casas en La Moraleja, un mercado exclusivo La venta de esta propiedad de 7 millones de euros refuerza el atractivo de La Moraleja como uno de los destinos más codiciados para quienes buscan una calidad de vida excepcional. Con REA Inmobiliaria, los compradores no solo adquieren una vivienda, sino también el respaldo de un equipo experto que garantiza un proceso eficiente y discreto.

Si se está pensando en vender o comprar casa en La Moraleja, contactar con REA Inmobiliaria, la agencia nativa de la zona que combina tradición, innovación y un profundo compromiso con sus clientes.