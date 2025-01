Opel 'Electric All In' es el nombre de la fórmula que hace más agradable el paso a la electromovilidad

Como el primer fabricante alemán con una versión eléctrica de batería de cada modelo en su cartera, Opel está haciendo que la compra de un vehículo eléctrico sea fácil, asequible y, sobre todo, sin preocupaciones. Los clientes que compren un modelo eléctrico de batería como el nuevo Opel Grandland Electric o el nuevo Opel Frontera Electric ahora recibirán numerosos servicios en la parte superior. 'Electric All In' es el nombre de la fórmula que hace más agradable el paso a la electromovilidad, el juego de los niños y la conducción cotidiana. La oferta incluye servicios como un wallbox ePro para una carga rápida en casa, servicios Opel Connect Plus y ocho años de asistencia a la carga móvil, asistencia en carretera y garantía de batería. Todo lo que los clientes necesitan es un pase digital que se puede obtener al comprar un Opel eléctrico.

"Opel es eléctrico. Ya ofrecemos al menos una variante eléctrica de batería para cada modelo. Además, hacemos que la electromovilidad cotidiana sea aún más fácil y fiable gracias a nuestro paquete sin preocupaciones 'Electric All In'. En Opel, los clientes no solo compran su vehículo eléctrico, sino que también están completamente cubiertos por los numerosos servicios eléctricos. Con este enfoque único, queremos facilitar aún más el cambio a la electromovilidad e impulsar el despliegue de esta importante tecnología de propulsión", dijo el CEO de Opel, Florian Huettl.



Los interesados en los vehículos eléctricos se fijan principalmente en tres preguntas: ¿es la autonomía eléctrica suficiente para mis necesidades? ¿Qué pasa con el tiempo de carga y la infraestructura? ¿Cómo es el servicio y el mantenimiento de los modelos eléctricos? Con el paquete 'Electric All In', Opel ofrece la respuesta correcta y facilita el cambio a un modelo eléctrico de batería:



Carga fácil: Para una carga rápida en casa, los clientes reciben un Wallbox ePro con numerosas soluciones inteligentes incluidas al comprar un vehículo eléctrico Opel. Gracias a la conectividad 4G, WLAN y Bluetooth, el wallbox se puede controlar a distancia y el estado de carga se puede comprobar en cualquier momento. Además, se puede definir el acceso para varios usuarios a través de tarjetas RFID. Y cuando el coche eléctrico necesita recargarse en viajes más largos, el Charging Pass incluido garantiza una carga sin problemas en las estaciones de carga públicas. Esto significa que el conductor solo tiene que cubrir los costes de carga.





Conectividad: Se incluyen las llamadas de emergencia y las llamadas en avería4, así como numerosos servicios Opel Connect Plus. Van desde el e-Remote, que se puede utilizar para comprobar el estado de carga y el nivel de batería del vehículo o programar el aire acondicionado mediante la aplicación myOpel, hasta las funciones de control remoto, como bloquear las puertas o encender las luces a distancia, hasta la navegación en vivo con información en tiempo real sobre estaciones de carga, plazas de aparcamiento y mucho más.





Seguridad tranquilizadora: Los clientes también pueden disfrutar de tranquilidad en lo que respecta a la duración de la batería de su vehículo eléctrico. Opel ofrece una garantía de ocho años en la batería del vehículo. Y si el vehículo necesita carga móvil o asistencia en carretera durante este período, Opel también proporcionará asistencia in situ.





Con 'Electric All In', que se lanzará inicialmente en Alemania, España y Bélgica y le seguirán otros mercados, Opel ofrece un paquete completo para los conductores de coches eléctricos que protege a los clientes y aumenta la alegría de la electromovilidad. Con este paquete, nada se interpone en el camino del cambio a uno de los numerosos modelos eléctricos de batería de Opel.



