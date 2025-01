Precio de un lifting facial, ¿cuál es el coste de rejuvenecer el rostro?

A medida que se cumplen años, el organismo va reduciendo su capacidad para producir y regenerar el colágeno y la elastina de la piel. Esta también pierde de forma significativa su volumen de grasa natural, algo que se hace mucho más visible en el rostro. Todo ello, sumado a los efectos de la gravedad, favorece la flacidez y el descolgamiento, y hace que se pierda firmeza de la piel y se redistribuyan sus volúmenes originales hacia zonas no deseadas.

A continuación, se presenta todo lo relevante sobre la intervención: tiempo de recuperación de un rejuvenecimiento de rostro, cuánto cuesta un lifting facial, diferencias con un microlifting facial, para quién está indicada, etc.

¿Cuánto cuesta un lifting facial? Cada persona posee unas características faciales únicas, de manera que sus necesidades también son diferentes a las del resto y es el cirujano quien debe valorar y decidir qué tipo de intervención se ajusta más a cada situación. Por eso, si se habla de un lifting facial en Madrid, en cuanto precio, va a depender de si lo que se quiere es un estiramiento completo o simplemente realizar algún retoque en un lugar concreto del rostro. Como es lógico, una cirugía parcial resulta más económica al durar menos y conllevar menor complejidad que la cirugía completa.

Factores a tener en cuenta para calcular el precio de un lifting facial No hay un coste fijo para esta cirugía, sino que existen muchas variables a tener en cuenta

a la hora de determinar el precio de un lifting facial. Las principales son:

Experiencia y prestigio del cirujano: No todos los médicos tienen la misma experiencia. De ahí que cuanto más años tenga de profesión, más valorado será el trabajo en todos los sentidos, tanto en dinero como en reputación.

Pruebas médicas iniciales: Antes de la operación, el médico realizará una serie de pruebas básicas para conocer el estado de salud del paciente. Hay que tener en cuenta entonces los gastos de pruebas como analíticas, radiografías o resonancias.

Técnica utilizada: El lifting facial puede ser completo o puede ser parcial, a mayor complejidad de la técnica mayor será el coste.

Gastos de hospitalización. En este tipo de operación, el que sea necesaria la hospitalización dependerá del grado de complejidad y dificultad de la intervención que se practique. En cualquier caso, sí han de tenerse en cuenta los gastos que se produzcan durante el transcurso de la intervención.

Curas y revisiones postoperatorias. En muchas clínicas incluyen en el precio de un lifting facial los costes de las curas y de las revisiones que se vayan a realizar tras la operación.

