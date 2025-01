SURUS; ayudando a las empresas del sector energético a impulsar la economía circular y sostenible

La importancia de la economía circular en el sector energético

El sector energético es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social, pero también uno de los mayores generadores de emisiones y residuos. Las empresas energéticas manejan grandes volúmenes de instalaciones, activos, materiales y equipos en los que debe evitarse que su fin sea terminar en vertederos tras alcanzar el final de su vida útil: esta práctica no solo representaría un desperdicio de recursos valiosos, sino que también contribuiría significativamente a la contaminación y al agotamiento de materias primas.

Por tanto, desarrollar un enfoque de economía circular en este sector permite transformar estos desafíos en oportunidades. La reutilización de plantas y equipos, el reciclaje de materiales y el reempleo de activos no solo reducen el impacto ambiental, sino que también generan valor económico y fomentan la innovación. Además, adoptar estas prácticas fortalece la reputación de las empresas energéticas, posicionándolas como líderes en sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

En un contexto de creciente regulación ambiental y expectativas sociales, la transición hacia una economía circular no es solo deseable, sino imprescindible para garantizar la competitividad y la viabilidad a largo plazo: combinada con los actuales esfuerzos de las empresas del sector para generar eficiencia energética, pueden generar significativos impactos ambientales, sociales y económicos.

¿A qué problemática se enfrentan las empresas energéticas con sus activos e instalaciones que llegan al final de su vida útil?

Las empresas que operan en el sector energético tienen que hacer frente a enormes inversiones en activos para constituir el inmovilizado material que les permita producir energía y generar beneficios. De todas las empresas que contribuyen a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), más del 13% son energéticas, con unos criterios ESG muy estrictos.

Por tanto, cuando sus instalaciones y bienes llegan a su obsolescencia es cuando las compañías energéticas se enfrentan a varios problemas a resolver:

Cómo realizar el proceso de enajenación cumpliendo con sus criterios y estándares ESG.

Como identificar, catalogar y valorar dichas instalaciones y activos.

Cómo evitar o minimizar su tratamiento final como residuos, y cómo gestionar estos de una forma óptima.

Cómo comercializar todos estos bienes para maximizar su retorno económico en mercados secundarios, liberando los costes que suponen su mantenimiento y almacenaje.

Adicionalmente a lo anterior, las empresas energéticas se suelen enfrentar a limitaciones a la hora de abordar una solución: falta de foco y recursos en su organización, falta de experiencia en la gestión y ejecución de la enajenación, inexistencia de documentación e inventarios, dispersión geográfica de los activos, desconocimiento de potenciales compradores para una segunda vida, etc.

SURUS: el partner ideal para impulsar un modelo circular en el sector energético Para dar solución a las problemáticas y limitaciones anteriores, SURUS, líder en gestión de activos y proyectos de economía circular, lleva más de 15 años colaborando con las principales empresas del sector energético para garantizar que los activos e instalaciones que ya no necesitan se gestionen de forma responsable y eficiente. Su enfoque asegura un impacto ambiental positivo, un retorno económico tangible y el cumplimiento de normativas internacionales.

Entre los servicios que SURUS ofrece a las empresas del sector destacan:

Desimplantación circular de instalaciones energéticas: las soluciones de SURUS permiten abordar el cierre y la desinstalación de cualquier tipo de planta energética o instalación (eólica, térmica, nuclear, …), renovable o no, recuperando valor medioambiental para el entorno en el que estaban implantadas, y valor económico y social al abordar todos los trabajos vinculados buscando la segregación de materiales que posibiliten el reempleo.

Gestión de activos obsoletos: a través del “Efecto Reempleo” se obtiene el máximo partido en términos de valor económico, social y medioambiental a los activos que ya no tienen utilidad para compañías energéticas (maquinaria, equipos industriales, vehículos, mobiliario, stocks, equipamiento eléctrico, inmuebles, etc…), recurriendo a mercados secundarios de todo el mundo, incluyendo la gestión de cualquier residuo que tenga valor en el mercado para evitar tratarlo como desperdicio.

Subastas circulares: bienes e instalaciones son comercializados en su plataforma digital de subastas Escrapalia para conectar con casi 350.000 clientes nacionales e internacionales interesados en darles una segunda vida.

Acciones de marketing B2B: acciones de marketing y comunicación específicas y segmentadas en cada proyecto de venta (notas de prensa, landings con vídeos y tours virtuales, emails, llamadas, visibilidad en medios digitales, publicidad en medios especializados, etc.).

Transparencia y cumplimiento normativo: asegurando que todos los procesos cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan la máxima trazabilidad.

Consultoría y asesoramiento personalizado: diseñando estrategias sostenibles que optimizan los recursos y maximizan el impacto positivo.

Casos de éxito de SURUS en proyectos energéticos Durante los 15 años que lleva desarrollando proyectos de economía circular y sostenible, muchas han sido las empresas del sector energético que han confiado en SURUS para ejecutar proyectos de desimplantación y enajenación de activos, con grandes ejemplos a resaltar (surusin.com/casos-de-exito) tales como:

Venta de una central térmica de ciclo combinado, situada en Tarragona, la cual fue comercializada y vendida de forma completa a un cliente en el extranjero.

Desimplantación circular de una refinería en Tenerife, proyecto en curso en el que progresivamente se están dando salida mediante subasta a la maquinaria obsoleta procedente de su desmantelamiento (turbinas, compresores, bombas, depósitos, chatarra, etc.).

Venta de una planta de cogeneración en Barcelona, donde en menos de 2 meses y medio se consiguió realizar la venta de la planta completa (incluyendo una turbina) como unidad productiva para su reutilización por casi 600.000€.

Catalogación y venta de una planta petroquímica, en la que se necesitaba realizar un inventario y catalogación en detalle de equipos, materiales, repuestos y componentes que se habían ido acumulando, consiguiendo un retorno económico en reempleo de un +375% vs su venta como residuo.

Recuperación de valor en factorías fotovoltaicas situadas en Orense, Málaga y Cádiz, logrando un 100% reempleo de los bienes subastados.

Venta de una planta de generación eléctrica en Huelva, donde se vendieron sus generadores y sistemas auxiliares en el extranjero.

Comercialización de aerogeneradores de varios parques eólicos en España y Marruecos, con más de 300 equipos vendidos con un porcentaje de reempleo de los mismos superior al 70%.

Actualmente, SURUS tiene a subasta en Escrapalia activos de interés relacionados con el sector, tal y como un generador industrial síncrono de 27,9KVA, transformadores de 30MVA, válvulas, etc.

¿Cómo puede cualquier compañía del sector energético contactar con SURUS para impulsar su economía circular?

Cualquier empresa energética interesada en sumarse a los beneficios de la economía circular con SURUS puede contactar a lbasilio@surusin.com o ponerse en contacto a través del formulario existente en surusin.com/contacto.