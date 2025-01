Carnival Cruise Line se prepara para duplicar la diversión en 2025

Carnival Cruise Line ha anunciado que, a partir de marzo de 2025, ampliará su presencia en Australia al incorporar dos nuevos barcos: el Carnival Adventure y el Carnival Encounter, anteriormente conocidos como Pacific Adventure y Pacific Encounter de P&O Cruises Australia.

Estos barcos combinarán las opciones gastronómicas y de entretenimiento favorito de P&O con la experiencia característica de los "Fun Ships" de Carnival, ofreciendo a los huéspedes lo mejor de ambos mundos.

Nuevas Características Destacadas Fun Squad de Carnival: Un equipo que aportará la energía distintiva de Carnival, organizando espectáculos de comedia, trivial, fiestas en la cubierta y juegos para todas las edades.

Turtles Kids Club: Un nuevo programa de cuidado infantil para niños menores de dos años, que ofrecerá actividades como manualidades, cuentos, baile y juegos sensoriales, supervisados por profesionales cualificados.

Pizza Diaria Gratuita: Los huéspedes podrán disfrutar de porciones ilimitadas de pizza, servidas diariamente entre las 11 a.m. y las 4 p.m.

Actividades Clásicas de Carnival: Por primera vez, se ofrecerán a bordo actividades populares como talleres de Build-A-Bear, la fiesta de baile Conga for Kids y las noches temáticas de 80s Rock and Glow.

Elementos Favoritos que se Mantendrán Los barcos conservarán algunas de las opciones preferidas de P&O, como el exclusivo retiro Byron Beach Club, el parque de aventuras Edge Adventure Park, el restaurante especializado Luke’s Bar & Grill de Luke Mangan, y los populares restaurantes Angelo’s y Dragon Lady. Además, el aclamado espectáculo Blanc de Blanc continuará presentándose a bordo.

Deborah Cogin, vicepresidenta de Experiencia del Huésped, comentó: "Los seguidores de P&O reconocerán muchas de sus opciones favoritas de gastronomía y entretenimiento, mientras experimentan la diversión y el estilo que hacen famoso a Carnival en todo el mundo".

Kara Glamore, vicepresidenta de Ventas y Marketing, añadió: "Esta transición presenta una oportunidad única para combinar lo mejor de P&O Cruises Australia y Carnival Cruise Line, mientras la marca expande su presencia en Australia".

Una vez rebautizado, el Carnival Adventure operará todo el año desde Sídney, uniéndose a su barco hermano, el Carnival Splendor. El Carnival Encounter tendrá su puerto base en Brisbane durante todo el año, y el Carnival Luminosa se unirá a él durante la temporada de verano.

Se espera que en 2025 cerca de 600,000 huéspedes zarpen desde Sídney y Brisbane a bordo de los barcos de Carnival Cruise Line.