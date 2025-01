SKUDONET transforma la gestión de infraestructuras críticas con su tecnología avanzada

La creciente dependencia de las infraestructuras críticas respecto a los servicios digitales plantea nuevos desafíos en términos de rendimiento y seguridad. Sectores como la sanidad, las telecomunicaciones y la administración pública, requieren soluciones avanzadas capaces de garantizar la continuidad operativa y prevenir riesgos asociados al aumento de ciberamenazas.

En ese sentido, el balanceo de carga en infraestructuras críticas se presenta como una herramienta esencial para asegurar la estabilidad de los sistemas, optimizando la distribución del tráfico y protegiendo los datos frente a accesos no autorizados. SKUDONET responde a estas necesidades con soluciones tecnológicas diseñadas para entornos de alta exigencia, ofreciendo escalabilidad, eficiencia y una sólida ciberseguridad adaptativa.

Balanceo de carga: continuidad y eficiencia operativa Las soluciones de balanceo de carga de SKUDONET están diseñadas específicamente para optimizar la distribución del tráfico en infraestructuras críticas. A través de la plataforma SVNcloud, las empresas pueden implementar balanceadores de carga de forma rápida y eficiente, sin necesidad de hardware adicional.

Este sistema incluye módulos especializados, como el balanceo local (LSLB), que distribuye el tráfico dentro de una red interna para garantizar un uso eficiente de los recursos, y el balanceo global (GSLB), que equilibra la carga entre diferentes centros de datos geográficamente distribuidos, asegurando alta disponibilidad.

Además, la supervisión en tiempo real permite a los usuarios identificar y resolver posibles cuellos de botella antes de que impacten en la operatividad del sistema. Esta funcionalidad, junto con un modelo de pago por uso, facilita la escalabilidad de las operaciones, adaptándose a las demandas específicas de cada organización.

Estas características son esenciales para evitar interrupciones en el servicio y garantizar una operatividad continua incluso en picos de alta demanda.

Ciberseguridad avanzada para entornos exigentes La protección de las infraestructuras críticas frente a las crecientes amenazas cibernéticas es otra prioridad para SKUDONET. Las soluciones integran herramientas de detección y prevención de intrusiones (IPDS), que incluyen firewalls de aplicaciones web (WAF) y medidas de defensa contra ataques DDoS y DoS, esenciales para salvaguardar los sistemas frente a accesos no autorizados y fallos de seguridad.

Complementariamente, la plataforma incorpora listas negras en tiempo real, cifrado avanzado de datos y actualizaciones automáticas para mitigar riesgos de manera proactiva. Estas características permiten no solo proteger la integridad de la información manejada, sino también garantizar que los servicios críticos permanezcan operativos frente a cualquier contingencia.

El balanceo de carga en infraestructuras críticas, combinado con las herramientas de ciberseguridad empresarial avanzada de SKUDONET, ofrece a las empresas la capacidad de gestionar sus sistemas de forma segura y eficiente. Estas soluciones permiten responder a los retos actuales del entorno digital, manteniendo la estabilidad y la seguridad de las operaciones.