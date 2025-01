Una empresa inconsistente pierde participación de mercado o quiebra

Toda empresa debe tener absolutamente claro lo que pretende hacer y entregar a sus clientes, sobre todo porque sabe claramente lo que quiere y de quién lo quiere. Por lo tanto, una empresa que es inconsistente o desorganizada desde la producción hasta la entrega al cliente, quiebra. Las empresas que no realizan análisis de mercado para comprender el comportamiento del consumidor y la competencia tienen una fuerte tendencia a perder participación de mercado. Sin embargo, es muy bueno saber:

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Por qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cuál es el costo de mi producción diaria, semanal y mensual? ¿Cuánto debo producir? ¿Quién lo podrá decir en esta producción? ¿Qué tipos de talentos y habilidades se esperan para la dinámica de producción, adquisición y retención de clientes?

La gerencia debe comprender las principales variables del negocio respecto al entorno macro que involucra todos los escenarios externos de la empresa. Asimismo, se debe prestar atención al microentorno, que incluye todas las configuraciones internas de la empresa, incluyendo el mapeo de sus debilidades y fortalezas. Por eso, tener consistencia empresarial es mucho más que saber qué producir o qué servicio prestar: es dominar la visión de conjunto. ¿Cuánto entiendes de esta visión?

Es por no tener esta visión del propio negocio que muchos directivos se olvidan de cumplir con las buenas prácticas dirigidas a sus clientes en las distintas fases –pre-venta, venta y post-venta. ¿Cuántos clientes regresan a la empresa después de realizar una compra, para cambiar productos y enfrentarse a situaciones embarazosas?

Se recomienda invertir en la mejora continua a través del reconocimiento de la realidad con el fin de cualificar toda la gestión de procesos. Si la empresa lee completamente el macro y micro entorno para identificar desafíos de manera consistente, afectará la posibilidad de lograr una ventaja competitiva. Evite operar de forma improvisada en el entorno de diseño y montaje de sus productos o servicios. ¿Estaría usted contento de recibir un producto inacabado o un servicio a medio terminar?

¿Qué áreas de gestión debemos considerar? Gestión del talento, gestión administrativa, gestión de marketing, gestión de ventas, gestión logística y de abastecimiento, gestión de procesos o producción, análisis de la competencia, gestión financiera, gestión de la comunicación abarcando el entorno virtual (internet), entre otras. Dependiendo del tipo de negocio pueden existir otros formatos y funciones de gestión. ¿Qué áreas de su negocio necesitan atención? ¿Cómo valora usted su negocio hoy? ¿En qué etapa se encuentra?

No basta con delinear una identidad corporativa a través de un bello cuadro o mural en la recepción y pasillos de la empresa para resaltar la misión, visión y valores y no cumplir con lo propuesto a sus clientes y empleados. ¿Cual es la misión? La razón de ser de la empresa. La visión es hacia dónde se dirige la empresa y los valores son los pilares de soporte que posibilitan o permiten materializar la misión y visión.

¿Estas teorías se ven en la rutina o en el horario laboral? ¿Cuántas empresas tienen presentaciones hermosas y relaciones pésimas con sus clientes? ¿Cuántos empleados trabajan en entornos tóxicos y abusivos, yendo en contra de todos los hermosos valores expuestos en los tableros de las empresas que ensalzan el respeto?

Dos niveles de concienciación para la gestión administrativa y todo el equipo:

- Conciencia del proceso – Tener claro los pasos, duración de cada fase, entender las características y cantidades relacionadas con los resultados esperados. Este enfoque está orientado a lo que debe hacerse correctamente.

- Conciencia del progreso – Entender que al final de cada etapa debe haber una evolución concreta. Nada debe limitarse al ámbito teórico, sino al entorno tangible o concreto.

De esta manera, invitamos a los empresarios a reflexionar sobre algunos aspectos sin ningún interés en representar los manuscritos de la verdad. Sin embargo, reitero las preguntas: ¿Cómo está actualmente la gestión de su empresa? ¿Qué esperas de tu equipo? ¿Cómo está posicionada su empresa en el segmento en el que opera? A pesar de su tiempo en el mercado, ¿qué tanto domina o lidera en el segmento en el que opera? Como emprendedor, ¿te consideras una persona constante?