​Hispano Suiza Carmen Sagrera cuenta con cuatro motores eléctricos que rinden 1.114 CV

El Hispano Suiza Carmen Sagrera es el hypercar definitivo. Presentado el pasado mes de junio como celebración de los 120 años de la marca, supone un paso adelante en cuanto a prestaciones, eficiencia y autonomía. El Carmen Sagrera cuenta con cuatro motores eléctricos que rinden 1.114 CV de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,6 segundos, brindando la experiencia de conducción que busca un auténtico gentleman driver.



La fabricación de este exclusivo modelo se realiza de forma artesanal en la sede de la compañía en Barcelona y consiste en un proceso minucioso que combina innovación, diseño y artesanía. Estos son los cinco pasos fundamentales para su creación, donde se incorporan algunas de las recientes evoluciones que hacen de este automóvil una verdadera obra de arte sobre ruedas.

Fase 1: Pre-ensamblaje de componentes y producción de la batería

La producción del Hispano Suiza Carmen Sagrera comienza en paralelo a la configuración del vehículo por parte del cliente. Al tratarse de un modelo altamente personalizable, que hace de cada unidad única en consonancia con el concepto hyperlux acuñado por la marca, el equipo de diseño de la compañía mantiene un contacto habitual con el futuro propietario para adaptar el coche a sus gustos e informarle de los avances en la producción.

Los primeros pasos consisten en el pre-ensamblaje de varios conjuntos, como los subchasis delantero y trasero, los cuatro trenes de suspensión, los palieres y el tablero interior. En el subchasis delantero se instala la dirección; y en el trasero, el soporte para los inversores, y el sistema de propulsión (motores y reductor, que habrán sido testeados y calibrados previamente en el dinamómetro).

En paralelo, el equipo técnico de la compañía construye la batería de 103 kWh, que se produce internamente, y que se estrena en el Hispano Suiza Carmen Sagrera. Gracias a ella, este modelo cuenta con una autonomía de hasta 480 kilómetros. Al mismo tiempo, otro equipo produce el cableado de alta tensión.



Fase 2: Montaje del chasis

La producción del último hypercar de Hispano Suiza continúa con la instalación de los diferentes elementos de la carrocería sobre el monocasco, todos ellos de fibra de carbono, un proceso que se realiza a mano, con sumo cuidado en el detalle para que cada pieza encaje a la perfección. También se instalan algunos elementos interiores.

Fase 3: Pintado, tapizado y montaje del rolling chasis

Después de realizar el pre-ajuste y ajuste de todas las piezas, se inicia el proceso de pintado, en la especificación de color que previamente haya sido designada por el cliente entre las posibilidades prácticamente infinitas que ofrece la marca. Este trabajo también se hace a mano por los técnicos de Hispano Suiza, lo que destaca el cuidado y la atención al detalle de la compañía. También se realiza el tratamiento final de las piezas.

Sobre este conjunto se instalan el cableado, el sistema de refrigeración, la dirección y los soportes. Y, tras ellos, los subchasis delantero y trasero, y todos los componentes del rolling chasis: suspensiones, frenos, ruedas.

En paralelo, ha comenzado el tapizado de los interiores en materiales de alta calidad como Alcantara o cuero, que serán cortados y cosidos a mano, siguiendo los gustos del propietario.



Fase 4: Montaje y ajuste final

El proceso de producción del Hispano Suiza Carmen se acerca a su fin. Con el chasis ya montado y listo para rodar, el equipo técnico se centra en el montaje y ajuste final de los interiores, donde se incluye la tecnología que da vida al avanzado sistema de infoentretenimiento del hiperdeportivo, y todos los sistemas de confort que incluye. También se realiza el montaje definitivo del conjunto exterior, incluyendo los emblemas y los logos con la cigüeña como máximo protagonista.

Fase 5: Validación final y entrega

Una vez ha sido construido, el Hispano Suiza Carmen Sagrera está listo para su entrega al cliente. Habrán pasado alrededor de ocho meses desde el inicio del proceso. La última fase consiste en la validación del conjunto en un rodaje de pruebas de unos pocos kilómetros, tanto en carretera como en pista, en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló), situado junto a las instalaciones de la marca. Una vez se compruebe minuciosamente que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones y que todos los sistemas funcionan correctamente, se realizará la entrega a su nuevo usuario, que podrá disfrutar de una experiencia de conducción suprema.



Hispano Suiza:

Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española propiedad de cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona, en 1904, por Damián Mateu, con la ayuda del director técnico e ingeniero Marc Birkigt, también socio de la empresa. En 2024 celebra sus 120 años de historia, siendo una de las marcas con mayor legado de la historia de la automoción.

Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza fabricó más de 12.000 vehículos de lujo de grandes prestaciones y 50.000 motores de avión. En 2019, la marca presentó el Hispano Suiza Carmen, su “Hypercar” cien por cien eléctrico, y un año más tarde, elevaría la apuesta con el Hispano Suiza Carmen Boulogne. Este 2024, el Carmen Sagrera completa la gama de hypercars eléctricos redefiniendo el concepto Gentleman Driver y marcando la línea de diseño futura de la marca. En total suman 24 unidades exclusivas y limitadas.

120 años después, y siguiendo la estela de la exitosa Hispano Suiza, el bisnieto del fundador Miguel Suqué Mateu sigue preservando la marca, aportando ímpetu y dinamismo con una clara vocación de futuro y permanencia.

