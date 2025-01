Ruth Sicilia Torres presenta ´El ángel que me regaló su sonrisa´, un relato conmovedor sobre la maternidad, el duelo y la esperanza.

CÍRCULO ROJO.- La escritora Ruth Sicilia Torres, a través de su obra "El ángel que me regaló su sonrisa", se adentra en un relato profundamente humano que aborda el amor incondicional, la pérdida y el camino hacia la resiliencia. Este libro, publicado por Editorial Círculo Rojo, ofrece una perspectiva única sobre la experiencia de ser madre cuidadora y el impacto emocional que ello conlleva.

Una obra nacida del amor y el duelo

Escrito a lo largo de cinco años, "El ángel que me regaló su sonrisa" comenzó como un proyecto inspirado en la vida cotidiana de Sicilia Torres como madre de una hija con necesidades especiales. Sin embargo, tras la pérdida de su hija Francina, la obra tomó un rumbo más íntimo, transformándose en un tributo literario que narra tanto la conexión única entre una madre y su hija como el proceso de aceptación y reconstrucción tras la ausencia.

La autora describe su obra como un testimonio abierto y honesto, resultado de un proceso de escritura profundamente emocional. La combinación de pausas prolongadas, momentos de reflexión y episodios intensos de escritura dieron lugar a un libro que, más allá de narrar una historia personal, busca tender un puente hacia los lectores que atraviesan experiencias similares.

Un libro para cuidadores, familiares y quienes buscan comprender

El público objetivo de "El ángel que me regaló su sonrisa" incluye a cuidadores, familias que enfrentan circunstancias especiales y personas que han experimentado pérdidas significativas. Además, la obra ofrece una valiosa oportunidad para aquellos que desean desarrollar empatía hacia quienes enfrentan estos desafíos a diario. Sicilia Torres invita al lector a "ponerse en los zapatos del otro" y explorar una realidad marcada por el sacrificio, el amor incondicional y la fortaleza emocional.

Temas universales en una narrativa conmovedora

La obra aborda temas como el amor, el duelo, la maternidad y la resiliencia, presentados con una narrativa que combina honestidad y sensibilidad. Los lectores encontrarán una historia profundamente personal que, al mismo tiempo, resuena con experiencias universales. Desde la esperanza de querer a los "ángeles de la tierra" hasta el aprendizaje de cómo avanzar tras su partida, el libro transmite mensajes de humanidad y superación.

Proceso creativo y diferenciación

El proceso creativo de "El ángel que me regaló su sonrisa" no estuvo exento de retos. La escritura, en muchos momentos, fue para la autora una forma de terapia y un medio para sobrellevar el duelo. Este enfoque otorga al libro un carácter único, destacando por su autenticidad y su capacidad para conectar emocionalmente con los lectores.

La obra se diferencia por su sinceridad y por tratar temas complejos desde una perspectiva vivida y real. Este enfoque la convierte en una lectura imprescindible para quienes buscan relatos profundos y transformadores.

SINOPSIS

Francina nació con síndrome de Mowat Wilson, una enfermedad rara infradiagnosticada con unas características físicas muy similares entre todos los que la padecen. Gracias al parecido entre los niños, yo, que soy su madre, descubrí el síndrome, y aquí cuento cuál fue nuestro camino familiar para sus avances, las barreras que encontramos, sociales y burocráticas, y lo duro que fue que, tras tanta lucha, llegase la COVID y se la llevase junto al abuelo, que era otro de nuestros grandes pilares.

Es un libro lleno de amor, de magia, de risa y de alguna lágrima. De lucha, de ilusión, de compartir, de corazón y de alma. Espero ayudar a mucha gente que tiene familiares con enfermedades raras, hijos especiales, hijos en el cielo y perdidas por COVID. Siento que se note cómo mi mente está todavía hecha un torbellino, pues no es fácil perder un hijo.

AUTORA

Ruth Sicilia Torres es una escritora de Puerto de Sagunto. Le gusta ayudar a la gente con sus vivencias personales, y ya lo hizo con su primer libro, Mi impenetrable sonrisa.

Nació en Valencia en 1979 y ha vivido en muchas ciudades de España. Es maestra de educación infantil y nutricionista, aunque actualmente se dedica a escribir y a estudiar terapias alternativas. Muy aficionada a redes sociales, es fácil encontrarla en casi cualquier plataforma online.