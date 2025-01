Nys y Van Empel se coronan en Benidorm

Mar de público y mar de emociones frente al Mediterráneo en la tercera edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. Nada menos que 16.000 espectadores se congregaron en los parques de Foietes y El Moralet para disfrutar de una jornada espectacular de deporte para toda la familia y al aire libre. Dos nombres se coronaron como reyes de la fiesta: el belga Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) y la neerlandesa Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike), ganadores respectivamente de las emocionantes pruebas profesionales masculina y femenina.

Thibau Nys, ganador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. Foto de Sprint Cycling



El ‘heredero del barro’ somete al rival a batir

La manga Elite masculina de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca partía con un claro favorito en la persona de Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) y con dos retadores de categoría en la persona del líder de la general Michael Vanthourenthout (Pauwels Sauzen-Bingoal) y el ‘heredero del barro’ y campeón europeo Thibau Nys (Baloise Glowi Lions). Efectivamente, tanto Nys como Vanthourenhout castigaron durante toda la prueba a un Van Aert penalizado por su retrasada posición en la parrilla de salida. El astro de Visma no llegó a liderar la carrera como sí lo hizo un Felipe Orts (Ridley Racing Team) de más a menos. El desenlace no llegó hasta la última vuelta, cuando Nys arrancó en la subida de Foietes para cruzar la línea de meta con tiempo de celebrar su triunfo sobre Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) y Lars Van der Haar (Baloise Glowi Lions), con Van Aert y Vanthourenhout atravesando la meta 4º y 5º.

“Todo está saliendo bien, por fin”, comentó Thibau Nys tras su triunfo. “He tenido las piernas necesarias en el momento correcto, y ejecutamos nuestro plan a la perfección. El ritmo fue muy alto de inicio. Eso provocó que a Wout le costara llegar a las posiciones cabeceras, y sacamos partido de ello”. Van Aert realizó una lectura parecida: “Ha sido una carrera brutal y no me he llegado a sentir fresco. Sabía que no iba a ser mi día. En la última vuelta, Thibau simplemente fue más fuerte que yo”.

El ídolo local Felipe Orts culminó la carrera en sexta posición, su mejor puesto de siempre en una Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca en la que, hasta ahora, no ha faltado a la cita con el top10. “He hecho la mejor carrera posible”, se felicitaba el ciclista de La Vila Joiosa. “He sentido todo el apoyo de mi pueblo, de toda la Comunidad Valenciana… ¡Incluso los belgas estaban de mi parte hoy! Estoy muy contento porque en esta carrera es una barbaridad como el público anima. No sólo a mí, sino a todos los corredores. Eso convierte a Benidorm en una de las mejores carreras de la temporada”.

Tres de tres para Van Empel

Vencedora de las dos primeras ediciones de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca, la neerlandesa Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike) acudió este año a la cita de los parques de El Moralet y Foietes para rubricar un ‘hat trick’ extraordinario, continuando una gran temporada en la cual ha culminado con triunfo 10 de las 17 carreras en las que ha participado. En esta ocasión, tuvo que esprintar en la misma recta de meta con una Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) que, con su segundo puesto, logró consolidar su liderato en la general de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Completó el podio de la cita alicantina la luxemburguesa Marie Schreiber (SD Worx-Protime).

“Ha sido un desenlace tan justo como el año pasado”, describió su triunfo Fem Van Empel. “He tratado de comandar la carrera desde el principio, mantenerme concentrada y rodar en todo momento primera o segunda”. La dueña del maillot arcoíris se deshizo en elogios hacia Benidorm: “Las carreras aquí siempre son emocionantes. Me encanta competir en este circuito porque hay un montón de público, y muchísimos niños pequeños. Es un evento sensacional”. Igual de feliz se mostró Lucinda Brand: “Es la primera vez que subo al podio aquí. El recorrido no es demasiado bueno para mis características, pero esta vez he tenido mejores sensaciones que otros años y me siento satisfecha”.

Dianas para Del Grosso, Revol y Agostinacchio

A la tercera, fue la vencida. El neerlandés Tibor del Grosso había sido 2º y 4º en las pruebas sub23 masculinas de 2023 y 2024, y fue en la 2025 que consiguió por fin alzar los brazos, celebrando su triunfo con un gesto de arquero que, por fin, acierta en la diana. Para ello, el dueño del maillot arcoíris controló el grupo cabecero hasta asestar un golpe definitivo en la última vuelta que le permitió someter a Jente Michels (Bélgica) y Aubin Sparfel (Francia), este último ganador juvenil el año pasado. Este triunfo pone en bandeja el triunfo global para Del Grosso, seguido de cerca por el propio Michels.

Las pruebas juveniles abrieron el programa con la misma tónica que viviríamos durante el resto de carreras: una competición intensa y resuelta en el margen de unos pocos segundos. La versión masculina cayó del lado del campeón europeo Mattia Agostinacchio, quien supo administrar a la perfección en la última vuelta su escasa renta sobre Soren Bruyère Joumard (Francia), Valentin Hofer (Austria) y Benjamín Noval (España). Italiano y francés están empatados en la primera posición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Entre las féminas, la francesa Lise Révol encabezó la contienda de principio a fin con una exigua ventaja para imponerse a Rafaelle Carrier (Canadá) y Mae Cabaca (Países Bajos), acercándose al liderato de la general que detenta por ahora Carrier. La gallega Lorena Patiño fue la mejor española, 8ª.