TerraLoom, la nueva apuesta de Rioma, destaca en Heimtextil 2025

El sector textil global se reunió nuevamente en Heimtextil 2025, una de las ferias líderes en textiles para el hogar y contract, donde Rioma presentó su línea TerraLoom, una de las últimas novedades de la marca. Esta colección, que forma parte de la gama Microsue PP lanzada a finales del año pasado con la colección Zendaya, combina diseño, durabilidad y sostenibilidad, posicionándose como una solución única para el mercado de exteriores.

TerraLoom: diseño inspirado en la naturaleza y compromiso sostenible TerraLoom destacó en la feria por su estética rústica y natural, inspirada en los colores y texturas del entorno natural. Sus tonos cálidos y neutros, junto con texturas que evocan la artesanía tradicional, ofrecieron una propuesta que equilibra lo contemporáneo con lo artesanal. Estos tejidos no solo son visualmente atractivos, sino que también redefinen los estándares de durabilidad para espacios exteriores.

Con hilos de polipropileno, TerraLoom encarna el compromiso de Rioma con la sostenibilidad. Los tejidos de esta línea no solo resisten al agua salada y agua clorada, sino que también son fáciles de mantener, haciendo que sean ideales para proyectos residenciales y comerciales. Esta combinación de estética y funcionalidad ha captado la atención de diseñadores y decoradores que buscan soluciones prácticas y respetuosas con el medio ambiente.

A su vez, este enfoque permitió que TerraLoom no solo destacara como un producto innovador, sino también como una declaración de intenciones de la marca hacia un futuro más responsable en el diseño textil.

Una propuesta integral para diferentes sectores Además de TerraLoom, Rioma aprovechó su participación en Heimtextil para mostrar la diversidad de su catálogo. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer sus tejidos técnicos, diseñados específicamente para decoradores de espacios públicos y hoteles. Estos tejidos, que cumplen con los estándares de seguridad más exigentes, ofrecen soluciones ideales para proyectos contract.

Por otro lado, Rioma también mostró sus colecciones para interiores, destacando su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes mercados. Esta variedad reafirma su posición como una marca versátil y comprometida con la innovación, ofreciendo productos que combinan diseño y funcionalidad.

La participación de Rioma en Heimtextil 2025 no solo permitió presentar sus últimas innovaciones, sino también fortalecer su presencia en el mercado internacional. Durante el evento, la empresa estableció conexiones clave con clientes y colaboradores, consolidando su posición como un referente en diseño textil. Su visión, basada en la innovación, la durabilidad y la sostenibilidad, resonó entre los asistentes, reafirmando su liderazgo en el sector.

Con TerraLoom y el resto de su catálogo, Rioma continúa demostrando su capacidad para anticiparse a las demandas del mercado, ofreciendo soluciones que responden tanto a las necesidades funcionales como estéticas de sus clientes. Heimtextil 2025 fue un escenario perfecto para mostrar esta evolución, dejando claro que la innovación y el compromiso con el medioambiente son un camino posible hacia el éxito.