​Maseratis míticos

Tras 110 años creando vehículos icónicos, la historia de Maserati tiene una larga tradición en el desarrollo de auténticas obras maestras de la automoción, modelos pioneros y exitosos coches de carreras.

Es una labor prácticamente imposible elegir los mejores debido al extenso portfolio de la Marca, repleto de coches bellos, icónicos que se han convertido en objetos de deseo. Lo que sí podemos hacer para celebrar sus 110 años es reunir modelos fundamentales que han marcado importantes hitos en la línea temporal de la marca.



- A6

Bajo las siglas A6 (Alfieri, 6 cilindros), Maserati creó una serie de bellos deportivos de calle, exitosos coches de carrera y monoplazas que colocaron a la marca en el exclusivo lugar que ha mantenido hasta hoy dentro del mundo del motor.

El A6 1500 Gran Turismo de 1947 fue el primer coche de calle de la marca. Variaciones en pequeñas series del A6 1500 y del posterior A6 G 2000, con carrocerías diseñadas por Pinin Farina, Zagato, Frua, Vignale o Allemano, dieron lugar a algunos de los coches italianos más bellos de los años 50. Hasta el final de su producción en 1956, se realizaron múltiples carrocerías Gran Turismo con dos y cuatro plazas, descapotables y carrocerías de competición coupé y barquetas.

Además, el A6 derivó en la exitosa variante monoplaza A6GCM, que participó en los recién creados campeonatos mundiales de Fórmula 1 y Fórmula 2, recuperando el cariño de los entusiastas italianos conseguido antes de la Segunda Guerra Mundial.



- 3500 GT

Maserati subió el listón con el sustituto de calle del A6. En 1957 presentó el Maserati 3500 GT, sin duda uno de los coches fundamentales en la historia de la marca y en la de los gran turismo italianos.

Tras varios diseños y prototipos, se eligió la bella y elegante silueta presentada por Carrozzeria Touring, construida con la técnica Superleggera de chasis tubular y carrocería de aluminio. El motor era un 6 cilindros en línea de 3.500 cc y 220 CV, derivado del utilizado en la barqueta de resistencia Maserati 350S.

El 3500 GT fascinó a estrellas de cine y a la jet set del momento, contribuyendo a forjar el legado de Maserati como marca de grandes deportivos. En 1959 se lanzó la versión descapotable diseñada por Vignale y, en 1960, el 3500 GT se convirtió en el primer automóvil de producción italiano en incorporar inyección electrónica en su versión 3500 GTI.



- Quattroporte

En 1963, Maserati fue pionera al crear un nuevo segmento que fusionaba su maestría en deportivos con la carrocería de un automóvil de lujo de cuatro puertas. El concepto resultó tan innovador para una marca ligada a la competición y los coupés que optaron por un nombre descriptivo y directo: Maserati Quattroporte. Este no dejaba lugar a dudas de que era un Maserati a pesar de tener cuatro puertas.

El Quattroporte se ha convertido en otro modelo esencial de la marca y es el vehículo que más tiempo ha estado en producción, llegando hasta nuestros días a través de seis generaciones.

Entre las versiones memorables se encuentra el Quattroporte Royale de los años 80, la deportiva y exitosa generación de principios de los 2000, y la sexta generación, que ha encarnado el epítome de la conducción durante más de una década. Este modelo combina un interior amplio, confortable y exclusivo, con prestaciones y un comportamiento emocionante.



- Ghibli

En 1966, Maserati volvió a revolucionar el mundo automovilístico al presentar en el Salón de Turín un nuevo deportivo llamado Maserati Ghibli, que pasaría a la historia como uno de los coches más bellos jamás producidos. La línea alargada y afilada, diseñada por Giorgetto Giugiaro, incluía faros escamoteables, una parte trasera tipo fastback y llantas de magnesio de serie. Bajo el larguísimo capó se encontraba un motor V8 de 4,7 litros con cárter seco capaz de entregar 330 CV.

En 1969 apareció la versión Ghibli SS, con el motor ampliado a 4,9 litros y potenciado a 335 CV, así como la versión descapotable Ghibli Spyder. La producción total alcanzó 780 unidades de la versión Coupé, 424 del Coupé SS 4.9, 82 del Spyder 4.7 y del 46 Spyder SS 4.9, siendo hoy en día piezas codiciadas en exclusivas colecciones.

El nombre Ghibli es tan importante para la historia de Maserati que fue resucitado en los años 90 con un modelo basado en la familia de coupés con motor V6 Biturbo. Este modelo combinaba lujo y prestaciones, e incluso contó con su propia competición, la Ghibli Open Cup.

En su tercera generación, presentada en 2013, el Ghibli llevó el concepto de diseño bello y elegante al segmento de las berlinas deportivas, ofreciendo un modelo icónico con un interior exclusivo y altas prestaciones. Las variantes incluyen motores V6 Biturbo, V8 Biturbo y turbodiésel de alto rendimiento.



- 3200 GT

Un modelo clave en la historia de Maserati fue el 3200 GT, presentado en 1998. Este coche marcó el inicio de una nueva etapa, modernizando la oferta de la marca a finales de los años 90 y revitalizando el interés por los gran turismo del Tridente.

El diseño rompedor del 3200 GT destacaba por sus líneas llenas de curvas, proporciones perfectas de coupé y detalles únicos que marcaron una época. Fue el primer vehículo de producción equipado con pilotos traseros LED en forma de boomerang, un diseño icónico y adelantado a su tiempo.

El 3200 GT estaba propulsado por un motor V8 Biturbo de 3,2 litros con 370 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos en la versión con cambio manual y en 5,8 segundos con cambio automático.

La primera serie del 3200 GT estuvo en producción hasta 2002, cuando se introdujo su evolución, rebautizada como Maserati Coupé. Este modelo, junto a su variante descapotable Spyder, aumentó la cilindrada a 4,2 litros y ofreció inicialmente 390 CV, alcanzando 400 CV en las versiones GrandSport. También estrenó el sistema de cambio robotizado Cambiocorsa.

En total, se produjeron más de 13.500 unidades entre las versiones Coupé y Spyder, consolidando la posición de Maserati en el segmento de los grandes deportivos modernos.



La frase del nº 19 de Automóviles Exclusivos

"Los consumidores son gente razonable. Escogen coches franceses porque estiman que es una compra razonable; otros prefieren a los japoneses por su fiabilidad, a los suecos por su robustez, a los alemanes por su calidad de fabricación, a los coreanos por su relación calidad-precio... Sin embargo la clientela de los ingleses y los italianos no busca excusas. Esa gente no consume, se da el capricho, sólo la pasión guía su elección" .