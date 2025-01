‘Las Uñas de Dios’; una reflexión poderosa entre lo humano y lo divino

CÍRCULO ROJO.- En el panorama literario actual, donde la ficción y la realidad parecen encontrarse en términos a menudo predecibles, surge "Las Uñas de Dios", una novela que desafía categorías y explora con valentía los límites entre lo terrenal y lo divino. Escrita por Frank Martin, periodista de amplia trayectoria en agencias internacionales, esta obra nos invita a adentrarnos en un universo cargado de tensiones políticas, sociales y espirituales.

Un autor moldeado por la realidad

Frank Martin no es un escritor convencional. Tras una carrera dedicada al periodismo internacional, su obra refleja una sensibilidad nacida del contacto directo con las más diversas realidades humanas. En sus propias palabras: “He escrito durante toda mi vida laboral, pero esta obra representa algo profundamente personal y revelador”. Aunque admite que "Las Uñas de Dios" pasó largos períodos "congelada" debido a las exigencias de su profesión, el resultado final es un testimonio maduro y reflexivo que trasciende géneros.

La historia que invita a comprender

"Las Uñas de Dios" no es solo una narración, sino una experiencia inmersiva. En el centro de la trama, encontramos el vínculo entre diversas personas enfrentadas a las complejidades de un país en crisis y la relación particular de una de ellas con una figura de Dios que, según Martin, “es una gigantesca entidad social y humana”. Esta representación divina se aleja de las ortodoxias tradicionales para convertirse en un espejo de los anhelos colectivos, una metáfora que habla tanto de la fragilidad humana como de su fortaleza.

Reflexión e inspiración

El autor no oculta que su inspiración radica en las reacciones cotidianas de las personas en su Cuba natal. La obra aborda temas que abarcan desde lo político hasta lo espiritual, pasando por lo económico y lo social. Al preguntarle qué espera que los lectores encuentren en su libro, responde: “Espero que paz y comprensión”. Es este anhelo de reconciliación lo que impregna cada página, convirtiendo a "Las Uñas de Dios" en una lectura imprescindible para quienes buscan una mirada fresca y comprometida sobre las complejidades de la condición humana.

Una apuesta narrativa para todos

Martin asegura que su libro está dirigido a “todo el que quiera conocer una historia novedosa en términos sociales, religiosos, políticos, económicos y de vida cotidiana”. Este enfoque amplio hace que "Las Uñas de Dios" trascienda barreras y sea accesible tanto para los amantes de la literatura contemporánea como para aquellos interesados en el análisis cultural y espiritual.

Un nuevo horizonte literario

Publicada bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, la novela marca un hito en la trayectoria de su autor. La relación con la editorial y el proceso de publicación han permitido que esta obra, profundamente personal y a la vez universal, llegue a un público amplio y diverso.

Con su escritura minuciosa y su profundo compromiso con la exploración de lo humano, "Las Uñas de Dios" se posiciona como una obra que merece un lugar destacado en las conversaciones culturales del momento. Su capacidad para unir lo divino y lo cotidiano en una narrativa cautivadora es un recordatorio de que la literatura sigue siendo una herramienta poderosa para entender el mundo y a nosotros mismos.

Una invitación a la lectura

En definitiva, "Las Uñas de Dios" no es solo una novela, sino una invitación a reflexionar sobre los límites y las posibilidades de la experiencia humana. Esta obra promete no dejar indiferente a ningún lector. Frank Martin, con su mirada única y su experiencia como periodista, nos entrega una obra destinada a perdurar en la memoria colectiva.

SINOPSIS

‘Las Uñas de Dios’ es un relato sobre el devenir en Cuba de personas vinculadas por acontecimientos, sus conjeturas, situaciones y sus relaciones forjadas por un incidente violento en el pasado y los recuerdos del victimario y de la víctima, esta última una mujer, ferviente creyente de Dios, que a través de los años vive de sus labores como experta en manicura.

AUTOR

Frank Martin es el seudónimo literario de Francisco Forteza Martín, nacido y educado en La Habana, Cuba, y cuya profesión por décadas ha sido la de trabajar como corresponsal de prensa para varias agencias de noticias en países de Europa y América, entre los cuales están Gran Bretaña, Polonia, Brasil, Argentina, México y también Cuba, además de coberturas periodísticas en África. Las situaciones diversas que ha conocido lo llevaron durante su vida a escribir para sí sus experiencias paralelamente a las noticias diarias que le han servido para crear esta novela.