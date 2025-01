En un mercado laboral cada vez más competitivo y dinámico, las organizaciones enfrentan el desafío de atraer, retener y desarrollar el mejor talento. La Experiencia de Empleado (EX) ha surgido como un pilar estratégico para el éxito empresarial, y en INTRAMA, líderes en consultoría global de Recursos Humanos, entienden la importancia de abordar este reto con soluciones innovadoras, personalizadas y efectivas.

Certificación TOP EX COMPANY: Reconociendo la excelencia en experiencia de empleado Uno de los hitos clave en la transformación empresarial es nuestra certificación TOP EX COMPANY, diseñada para reconocer a las empresas que lideran con las mejores prácticas en Experiencia de Empleado. Esta certificación es un reflejo del compromiso de las organizaciones con la creación de entornos laborales que potencian el bienestar, la productividad y la satisfacción de sus colaboradores.

Las empresas certificadas como TOP EX COMPANY no solo destacan por su innovación en la gestión del talento, sino que también se convierten en referentes para otras organizaciones. Este distintivo es otorgado tras un riguroso análisis que evalúa factores como la cultura organizacional, la comunicación interna, las políticas de desarrollo y el impacto de las iniciativas de EX en los resultados corporativos.

EX FUTURE: El evento que marca tendencia en experiencia del empleado El próximo 11 de noviembre de 2025, INTRAMA organiza la segunda edición del EX FUTURE Summit en CaixaForum Madrid. Este evento profesional reúne a expertos, líderes empresariales y responsables de Recursos Humanos para explorar las tendencias actuales y futuras en Experiencia de Empleado.

Con un programa dinámico que incluye paneles de opinión, presentaciones especializadas y debates interactivos, el EX FUTURE es el espacio ideal para compartir las mejores prácticas, descubrir herramientas innovadoras y conectarse con otros profesionales comprometidos con transformar la experiencia laboral. Entre los temas destacados están la tecnología aplicada a EX, la gestión híbrida del trabajo y el impacto del empoderamiento del empleado en las organizaciones.

Formación y consultoría: La clave para una transformación exitosa En INTRAMA, entendemos que cada organización tiene necesidades únicas. Por ello, ofrecemos servicios de formación y consultoría personalizados que acompañan a las empresas en su transformación hacia una mejor Experiencia de Empleado.

La oferta de formación incluye talleres, programas especializados y sesiones interactivas que capacitan a líderes y equipos en áreas clave como:

Diseño de estrategias de EX.

Comunicación interna efectiva.

Gestión del cambio organizacional.

Innovación en la atracción y retención del talento.

A través de la consultoría en Employee Experience, ayudan a las organizaciones a diagnosticar su situación actual, identificar áreas de mejora y diseñar planes estratégicos alineados con sus objetivos corporativos. El enfoque está basado en datos y en las últimas tendencias del mercado, garantizando soluciones adaptadas a cada cliente.

Un socio estratégico para el futuro del trabajo INTRAMA no solo se posiciona como un proveedor de servicios, sino como un socio estratégico para las empresas que buscan liderar en un mundo laboral en constante evolución. Con su certificación TOP EX COMPANY, el evento EX FUTURE y los servicios de formación y consultoría, ofrecen una propuesta integral para transformar la Experiencia de Empleado en una ventaja competitiva.

El futuro del trabajo ya está aquí. ¿Listo para liderarlo? En INTRAMA acompañan en cada paso del camino.

Descubrir más sobre INTRAMA y Employee Experience (EX) en intrama.es