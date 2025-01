​Cómo el merchandising potencia el impacto del marketing en eventos corporativos

Ya sea una feria comercial, un lanzamiento de producto o un congreso, estas ocasiones representan una oportunidad única para fortalecer la imagen de marca y generar vínculos con los asistentes. Dentro de estas estrategias, el merchandising se ha convertido en una herramienta indispensable, capaz de dejar una impresión duradera en los participantes. Más que simples objetos promocionales, estos artículos cumplen la función de reforzar el mensaje de la marca, aumentar su visibilidad y generar un impacto positivo en el público objetivo.

El merchandising para eventos no se limita a distribuir artículos con el logotipo de la empresa. Se trata de seleccionar artículos útiles, atractivos y alineados con la identidad de la marca, que puedan transmitir valores y despertar emociones en los asistentes. Desde libretas personalizadas y bolígrafos elegantes hasta bolsas reutilizables y accesorios tecnológicos, cada elemento se convierte en una pieza clave para recordar la experiencia del evento y mantener presente a la marca en la vida cotidiana de los usuarios. Además, puede ser una herramienta poderosa para fomentar el boca a boca y lograr que los asistentes compartan su experiencia en redes sociales, ampliando el alcance del evento.

Una de las grandes ventajas es su capacidad para generar un impacto tangible y duradero. Mientras que otras formas de marketing, como los anuncios digitales, tienen una vida útil limitada, los productos promocionales pueden permanecer en manos de los consumidores durante meses o incluso años. Esto asegura que la marca siga presente en el día a día del público objetivo, aumentando su reconocimiento y fidelidad. Además, estos artículos funcionan como recordatorios físicos de una experiencia positiva, ayudando a consolidar la relación entre la marca y sus clientes.

Por otro lado, también puede desempeñar un papel estratégico en la personalización de la experiencia del evento. Al adaptar los artículos a las características y preferencias del público asistente, las marcas pueden crear una conexión más auténtica y significativa. Por ejemplo, en un evento dirigido a un público joven y tecnológico, los accesorios como cargadores portátiles o auriculares inalámbricos personalizados pueden ser más relevantes que los obsequios tradicionales. Esta personalización no solo mejora la percepción del evento, sino que también refuerza la idea de que la marca entiende y valora a su audiencia.

Además de su impacto en el público, puede contribuir significativamente a los objetivos de marketing y ventas de las empresas. Los artículos promocionales bien seleccionados pueden ser una herramienta eficaz para captar nuevos clientes, reforzar relaciones comerciales existentes e incluso impulsar las ventas. Por ejemplo, al incluir un código de descuento o una promoción especial, las marcas pueden incentivar a los asistentes a realizar una compra o contratar un servicio, maximizando así el retorno de inversión del evento.

“Para que esto sea efectivo, es fundamental que esté integrado en la estrategia global del evento. Esto implica una cuidadosa planificación, desde la selección de los productos y su diseño hasta la forma en que serán distribuidos”, comentan en Trencall. La coherencia entre el merchandising y los mensajes clave del evento es esencial para garantizar que los artículos promocionales cumplan con su propósito de reforzar la identidad de la marca y amplificar su alcance. Además, la calidad es un factor crucial, ya que un artículo mal diseñado o de baja durabilidad puede transmitir una imagen negativa de la empresa.

Finalmente, no solo beneficia a las marcas, sino también a los asistentes, al ofrecerles productos útiles y de valor que pueden incorporar en su vida diaria. Este intercambio genera una relación de reciprocidad, donde los participantes no solo reciben un obsequio, sino también una experiencia positiva que asocian con la marca. Al invertir en merchandising bien pensado, las empresas demuestran su compromiso con la excelencia y su interés por ofrecer algo significativo a su audiencia.

Fomentar estrategias creativas y alineadas con los valores de la marca en el diseño de merchandising puede marcar una diferencia significativa en la percepción de los eventos. Más allá de los beneficios inmediatos, esta práctica refuerza la conexión emocional con el público, consolidando la presencia de la marca en su memoria a largo plazo.