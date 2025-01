Eliminar la papada; el deseo de año nuevo más repetido por las pacientes de Medicina Estética

Comenzar el año y con él los nuevos propósitos. Como cada enero en las consultas de Medicina estética de toda España uno de los deseos que más se repiten es el de acabar con la papada y es que en una sociedad que le da tanta importancia a la belleza exterior y la imagen que mostramos a los demás, contar con papada es algo que desagrada a muchas personas. Esta acumulación de grasa o descolgamiento de la piel en la parte baja de la barbilla se produce cuando ha habido un aumento de peso o no se ejercita la zona. Pero no es un problema grave, ya que hay varias formas de eliminarla.

Desde la Clínica de Cirugía y Medicina Estética de Pilar de Frutos cuentan cómo eliminar la papada mediante sencillos tratamientos.

Eliminar papada sin cirugía El lifting de papada consiste en un tratamiento sin cirugía cuyo objetivo es eliminar la grasa excesiva de debajo de la barbilla. De esta forma, el borde de la mandíbula queda definido y le da al rostro un aspecto más joven y sano. Es posible eliminar la papada con dos sencillos procedimientos:

Con Face Tite

Se elimina la papada de forma rápida y sencilla gracias a la reposición de tejidos y la producción de colágeno. Gracias a esta tecnología tan innovadora, tan solo se necesita una sesión para lograr los resultados deseados.

El procedimiento de Liposucción de papada para la eliminación de la grasa comienza con una sedación con anestesia local o general, todo depende de lo que el cirujano considere recomendable. Una vez sedado el paciente, se extrae la grasa. El procedimiento suele durar entre 30 minutos y 2 horas, todo depende de la cantidad de grasa que haya que eliminar.

En primer lugar, se realiza una pequeña incisión debajo de los lóbulos de las orejas y también por debajo de la barbilla. Después, se introduce una cánula metálica hasta llegar a la zona de la grasa y se empieza a retirar el tejido graso. Cuanto más se retira, la papada cada vez se hace más pequeña. Una vez se ha terminado, se saca la cánula y se cierran las incisiones mediante puntos pequeños que con el tiempo cicatrizan sin dejar prácticamente marcas.

¿Cuáles son los resultados? Los resultados no se ven al momento, pero son muy rápidos. Más o menos a partir de la segunda semana se puede ver una clara mejoría de la papada. Antes de los tres meses tras la operación, se ve el resultado completo.

Con Blue Lift o Láser azul

K-laser Blue Derma, es el primer láser azul en el mundo con 3 longitudes de onda para eliminación de la papada. Se trata de un dispositivo con tres longitudes de onda, con capacidad para aprovechar principalmente las de 44 mm que, a diferencia de todos los láseres infrarrojos, no actúa mediante absorción de agua, sino de la hemoglobina y la melanina. Esta característica particular permite obtener importantes ventajas en el campo quirúrgico.

En el caso del tratamiento para la eliminación de la papada, la luz azul del K-Laser Blue ayuda a licuar la grasa de la papada, mejorando los resultados en un tiempo máximo de un mes, además de reducir las molestias y el daño.

Por lo tanto, el K-Laser Blue Derma gracias a su versatilidad y tamaño le hacen el láser más completo y compacto del mercado siendo un tratamiento de tan solo media hora, indoloro y de recuperación inmediata.

Algunas preguntas frecuentes de las pacientes sobre eliminación de papada:

¿Es doloroso el procedimiento?: Doloroso como tal no es. Puede ser molesto al principio, sobre todo cuando aplicamos la anestesia de los puntos de entrada y la anestesia local en la zona del cuello, pero el procedimiento como tal no es doloroso. El posoperatorio puede también ser molesto los primeros días, pero siempre se recomienda cuidado domiciliario para mitigar estos efectos. De todas formas siempre se trata de molestias muy llevaderas.

¿Cuánto tiempo duran los resultados?: Los resultados del tratamiento son en un principio a largo plazo. Es un tratamiento único que muy raras ocasiones hay que repetir en un periodo corto y sus efectos duran a lo largo del tiempo.

¿Es apto para todo tipo de pieles?: El tratamiento de eliminación de papada con Blue Lift está indicado para todo tipo de pieles. A la hora de realizar el tratamiento y en cuánto a la piel se valora el tipo de papada y el grado de flacidez o exceso cutáneo para ver si el paciente es el candidato perfecto, siendo aptas todo tipo de pieles en este caso.

¿Se necesita tiempo de recuperación? Los tres primeros días hay que llevar una mentonera 24 horas al día por lo que es recomendable que durante este periodo de tiempo el reposo sea lo máximo posible o al menos llevar una “vida tranquila”.

¿Qué pasa si se está realizando otro tratamiento estético en esa zona? La compatibilidad en este caso con otros tratamientos depende del tipo de tratamientos y para qué estén indicados. Es compatible con casi todos los tratamientos, pero habría que valorar esta cuestión antes de realizarlo para dar las indicaciones necesarias.