Briseis, 75 años de historia y calidad en cosmética y perfumería

Briseis, fundada en 1948, celebra más de siete décadas como un referente de calidad e innovación en el sector de la perfumería y cosmética. Con una trayectoria que combina tradición y vanguardia, la Empresa sigue destacando por su capacidad de adaptarse a las tendencias y necesidades de los consumidores en mercados nacionales e internacionales.

Con sede en Almería, Briseis se ha consolidado como un actor clave en la industria gracias a su enfoque en la investigación, desarrollo y fabricación de productos que reflejan la esencia de su marca: calidad, sostenibilidad y creatividad. Actualmente, la empresa ofrece una amplia gama de productos que incluye perfumes, geles de baño, lociones corporales y productos de cuidado personal bajo marcas icónicas como Tulipán Negro, Keko New Baby, Cruise, Actoner y Datta Sport for Men, todos diseñados para satisfacer los estándares más exigentes.

Expansión y modernización En los últimos años, Briseis ha invertido en la modernización de sus instalaciones, incluyendo tecnologías de última generación que mejoran la eficiencia de la producción y reducen el impacto ambiental. Estas iniciativas han permitido a la empresa no solo incrementar su capacidad productiva, sino también fortalecer su presencia en nuevos mercados.

Además, la compañía ha apostado por alianzas estratégicas y colaboraciones que han ampliado su red de distribución, haciendo que sus productos lleguen a millones de hogares en todo el mundo. Su enfoque en la sostenibilidad también se refleja en sus operaciones, con procesos que priorizan el uso responsable de recursos.

Reconocimientos y futuro A lo largo de su historia, Briseis ha recibido numerosos reconocimientos por su excelencia empresarial y por la calidad de sus productos, como testimonio de su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente. Mirando al futuro, Briseis planea seguir a la vanguardia de la industria con nuevas líneas de productos y proyectos que refuercen su posición como pionero en perfumería y cosmética.

