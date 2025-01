One More Internacional y su avance científico patentado presenta; la revolución transdérmica que transforma el bienestar

En un mundo donde el bienestar y el cuidado personal son prioridades crecientes, One More Internacional ha desarrollado unos parches basados en una tecnología transdérmica patentada, que son una solución innovadora que actúa directamente a través de la piel, ofreciendo resultados visibles y tangibles desde el primer uso.

Como terapeuta con más de 20 años de experiencia, Encarna Díaz señala que nunca había trabajado con productos que generaran una transformación tan inmediata y efectiva. Estos parches no solo aportan beneficios evidentes, sino que también están diseñados científicamente para apoyar el equilibrio físico, mental y emocional.

¿Cómo funcionan? Los ingredientes activos de los parches transdérmicos de One More Internacional, como el colágeno, la vitamina C, D, K2, B12, la coenzima Q10, la melatonina y otros complementos nutricionales, se liberan directamente a través de la piel hacia el torrente sanguíneo. Esta tecnología maximiza la eficacia de cada componente, asegurando que el cuerpo reciba el soporte necesario de manera eficiente y práctica.

¿Qué se puede sentir al usarlos? Energía renovada y menos fatiga: la vitamina B12 es conocida por contribuir a la vitalidad y combatir el cansancio diario.

Relajación y descanso reparador: gracias a la melatonina, muchas personas han reportado una mejora notable en la calidad de su sueño.

Cuidado de la piel y rejuvenecimiento visible: El colágeno, junto con la vitamina C, promueve una piel más firme, hidratada y luminosa.

Soporte integral al bienestar: ingredientes como el magnesio ayudan a equilibrar cuerpo y mente, promoviendo un bienestar general.

Según Encarna Díaz, sus clientes no solo han notado estos beneficios, sino que también destacan la practicidad y comodidad de esta tecnología, lo que la convierte en una herramienta diaria indispensable para su salud y bienestar.

La cosmética transdérmica está redefiniendo el concepto de cuidado personal. Mascarillas, tratamientos de efecto lifting y otros productos cosméticos que trabajan las capas más profundas de la piel, están ofreciendo resultados que van más allá de lo esperado. La piel se ve más luminosa, rejuvenecida y saludable desde las primeras aplicaciones, algo que los clientes de la terapeuta valoran enormemente.

Una empresa comprometida con la excelencia Con presencia en más de 30 países, una facturación anual cercana a los 80 millones de euros y el respaldo de la élite deportiva como patrocinadores de un equipo de fútbol de primera división, One More Internacional combina ciencia, innovación y accesibilidad para ofrecer productos únicos que están transformando vidas.

Una oportunidad para transformar más que el bienestar One More Internacional no solo habla de productos revolucionarios, sino también de una oportunidad profesional única para quienes desean emprender en un mercado en plena expansión. Esta empresa ofrece herramientas digitales, formación continua y un modelo de negocio probado, diseñado para alcanzar el éxito personal y profesional.

Para quienes desean saber más, Encarna Díaz puede responder cualquier pregunta y guiar a los interesados en esta experiencia transformadora. Para más información, se puede obtener más datos sobre estos productos o explorar la oportunidad de unirse a este movimiento global al teléfono/WhatsApp o ingresar al siguiente enlace.