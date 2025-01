Entrevista a Vicente Marcos, director general de INTRAMA

INTRAMA es reconocida como líder en consultoría de Recursos Humanos, especialmente en Diversidad y Bienestar.

¿Qué hace que su enfoque sea único en comparación con otras consultoras del sector?

Nuestro enfoque se basa en combinar ciencia y experiencia. Utilizamos herramientas como DEI Analytics para medir resultados, pero también priorizamos la experiencia humana en cada proyecto. No solo proponemos estrategias; las adaptamos a la realidad cultural de cada organización, asegurando un impacto tangible.

La diversidad y el bienestar se han convertido en prioridades para muchas organizaciones. Desde su experiencia, ¿cuál es la mayor barrera que enfrentan las empresas al implementar iniciativas en estas áreas?

La mayor barrera es el cambio cultural. Muchas empresas ven la diversidad y el bienestar como "modas" o iniciativas aisladas, cuando en realidad deben ser parte del ADN corporativo. Además, la falta de métricas claras para medir su impacto puede generar resistencia por parte de la alta dirección.

En la actualidad, INTRAMA organiza eventos clave como el DEI Summit, Wellbeing Summit y EX Future Summit. ¿Qué impacto cree que tienen estos congresos en el ecosistema empresarial?

Los eventos de INTRAMA no solo son encuentros profesionales, sino catalizadores de cambio en el ecosistema empresarial. Su impacto trasciende el mero intercambio de ideas para convertirse en espacios donde se generan compromisos tangibles. En un entorno en constante evolución, las empresas necesitan referentes y puntos de encuentro para reflexionar sobre cómo adaptarse y prosperar.

En primer lugar, estos congresos actúan como plataformas de aprendizaje. Contamos con líderes empresariales que no solo comparten buenas prácticas, sino que también revelan los desafíos que enfrentan y las soluciones innovadoras que han implementado.

Además, estos eventos promueven una visión compartida y colaborativa. La diversidad y el bienestar no son cuestiones que una empresa pueda resolver sola; son retos globales que requieren la colaboración entre sectores y geografías.

En sus proyectos, hablan de herramientas como el ‘DEI Analytics’ para medir el ROI en iniciativas de diversidad e inclusión. ¿Cómo está transformando esta metodología la forma en que las empresas abordan la diversidad?

DEI Analytics permite a las empresas ver la diversidad como una inversión, no un gasto. Les mostramos cómo la inclusión mejora la retención, productividad y reputación. Al traducir estas iniciativas en datos concretos, logramos que la alta dirección se comprometa de manera más decidida.

Recientemente, las empresas han comenzado a priorizar la salud mental y el bienestar de sus equipos. ¿Cómo INTRAMA contribuye a integrar el bienestar en las estrategias corporativas de manera efectiva?

Promovemos un enfoque holístico que integra la salud física, mental y emocional. Desde planes personalizados hasta formaciones sobre gestión del estrés, ayudamos a crear culturas donde el bienestar no sea un extra, sino una prioridad estratégica para mejorar el rendimiento y la satisfacción.

Como moderador de diversos webinars y eventos, ¿qué lecciones clave ha aprendido sobre cómo fomentar conversaciones abiertas y disruptivas en torno a la diversidad y el bienestar?

La clave está en crear un espacio seguro donde todos puedan compartir sin miedo al juicio. Además, introducir preguntas provocativas, pero constructivas estimula el pensamiento crítico. También es esencial tener profesionales diversos que aporten perspectivas reales y auténticas.

INTRAMA entrega certificaciones como ‘TOP DIVERSITY COMPANY’, ‘TOP WELLBEING COMPANY’ y ‘TOP EX COMPANY’. ¿Qué valores y criterios se evalúan para reconocer a las empresas líderes en estas áreas?

Las certificaciones de INTRAMA son un reconocimiento a las empresas que no solo implementan políticas inclusivas y de bienestar, sino que las integran en su ADN corporativo. Evaluamos múltiples dimensiones para garantizar que estas prácticas sean auténticas, sostenibles y efectivas. En el caso de la diversidad, analizamos aspectos como la existencia de políticas claras en igualdad de oportunidades, inclusión de colectivos infrarrepresentados, formación en sesgos inconscientes, y el compromiso del liderazgo en impulsar una cultura diversa y equitativa.

En cuanto al bienestar, los criterios se centran en programas que promuevan la salud física, mental y emocional de los empleados. Consideramos desde iniciativas de conciliación, programas de salud mental y estrés, hasta la promoción de entornos laborales saludables y flexibles. También valoramos cómo estas empresas miden el impacto de sus acciones a través de indicadores claros, como la mejora en el compromiso de los empleados, la reducción del absentismo y el aumento de la productividad.

Otro factor clave es la capacidad de innovación. Reconocemos a las empresas que van más allá de las prácticas estándar y se atreven a implementar estrategias disruptivas, como el uso de tecnología para personalizar la experiencia de sus empleados o el desarrollo de alianzas con entidades externas para maximizar el alcance de sus iniciativas.

No se trata solo de cumplir con ciertos estándares, sino de generar un impacto positivo en las personas y la sociedad. Las empresas certificadas son aquellas que demuestran, con datos y resultados, que sus políticas de diversidad y bienestar son transformadoras.

De cara al futuro, ¿cómo imagina la evolución del bienestar corporativo y la gestión de la diversidad en los próximos cinco años?

La tecnología jugará un papel clave, con herramientas de personalización basadas en IA. Veremos un cambio de enfoque hacia el empoderamiento individual, con iniciativas que consideren las necesidades únicas de cada empleado. Además, la diversidad será vista como motor de innovación y competitividad.

Por último, si pudiera dar un mensaje a las organizaciones que aún no han integrado la diversidad y el bienestar como ejes estratégicos, ¿qué les diría?

Les diría que están perdiendo una oportunidad única de liderar y prosperar. Diversidad y bienestar no son solo valores éticos, son estratégicos. Las empresas que los adoptan atraen talento, innovan más y generan resultados sostenibles. Es momento de actuar y convertir estas áreas en prioridades.