El Rafa Nadal Academy Team se lleva el Hexagon Cup Challenge

En la mañana del domingo se disputó el primer Hexagon Cup Challenge entre el equipo de la Rafa Nadal Academy y Krü Pádel By Taktika. En las pistas de la Rafa Nadal Academy by Movistar se citaron más de 1000 aficionados para asistir al duelo entre estos dos equipos formado por algunas de las estrellas de la Alpine Hexagon Cup.



El Challenge ha estado compuesto por cuatro enfrentamientos: duelo de propietarios y jugadoras Next Gen (1 punto), partido femenino (2 puntos), partido masculino (2 puntos) y partido mixto (4 puntos). El equipo KRÜ Pádel by Táktika (propiedad del Kun Agüero y Leo Messi) ha estado compuesto por Fede Chingotto, Claudia Jensen, Marina Lobo, Rafa Luque y Edu Conde (propietario). Por su parte, el Rafa Nadal Academy Team Powered by Richard Mille ha contado con Franco Stupaczuk, Martita Ortega, Ramiro Moyano, Noa Cánovas y Maribel Nadal; también ha estado presente Carlos Pozzoni, uno de los entrenadores del equipo.

KRÜ Pádel ha comenzado imponiéndose en los dos primeros duelos con las victorias de Marina Lobo y Edu Conde sobre Noa Cánovas y Maribel Nadal y de Claudia Jensen y Marina Lobo ante Martita Ortega y Noa Cánovas. A continuación, Franco Stupaczuk y Ramiro Moyano derrotaron a Fede Chingotto y Rafa Luque por lo que el resultado global quedó en manos del duelo mixto. En un divertido y emocionante envite, Martita Ortega y Franco Stupaczuck superaron a Fede Chingotto y a Claudia Jensen para otorgar la victoria final al Rafa Nadal Academy Team Powered by Richard Mille, que recibió el trofeo de campeón del Challenge de manos de Sergio Lewin, Managing Director de la Hexagon Cup. También se entregó trofeo de MVP femenino y masculino a Marina Lobo y Franco Stupaczuk, ya que ambos cosecharon dos victorias para sus respectivos equipos.

Pese a las adversidades meteorológicas de la pasada noche, todos los jugadores han incidido en el éxito organizativo de un evento que ha servido para impulsar el pádel en Mallorca y como preludio a la segunda edición de la Hexagon Cup, en la que KRÜ Pádel debutará y en la que el Rafa Nadal Academy Team aspira a mejorar su tercer puesto global del año pasado. Franco Stupaczuk y Martita Ortega han recalcado las ganas que tienen de que llegue la ansiada cita del Madrid Arena y Fede Chingotto ha subrayado su deseo de volver a verse las caras con el Rafa Nadal Academy Team en la final.