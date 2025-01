Detox capilar en invierno: productos, beneficios, frecuencia…

¿Qué tal si empezamos el año con un pelo y cuero cabelludo renovado? Los detox capilares son uno de los mejores tratamientos para eliminar residuos de productos y toxinas, hablamos de una limpieza profunda con cada vez más adeptas cuya finalidad es restaurarlo a todos los niveles y aportarle más brillo, vitalidad y fuerza. El comienzo de año es siempre un buen momento para probarlo, si bien conviene hacerse uno regularmente, atendiendo al tipo de cabello y necesidades.



Realizar un detox capilar tiene múltiples beneficios, no sólo limpias profundamente el cuero cabelludo, también promueves un ambiente óptimo para el crecimiento del cabello. Además, un cuero cabelludo sin residuos permite que los nutrientes provenientes de los productos que aplicas, sean mejor absorbidos. En este caso, lo mejor es optar por aquellos libres de siliconas, sulfatos y tóxicos, respetuosos con la salud capilar y el medio ambiente: “Un tratamiento detox capilar comienza con un champú clarificante, formulado para limpiar profundamente y eliminar acumulaciones y residuos, luego aplicamos una mascarilla detox que revitalice y nutra para finalmente, echar mano de un acondicionador ligero que ayude a desenredar y suavizar el cabello sin añadir peso. Todo este proceso lo podemos hacer una vez al mes” – nos explica María García, responsable de experiencia de cliente dela firma de champús Dalire.

La frecuencia del detox capilar dependería del tipo de cabello que tengamos y de la cantidad de producto que se use regularmente, pero para aquellas que utilizan productos de peinado a diario o tienen el cuero cabelludo graso, podría ser necesario hacerlo con más frecuencia. Además, hay tranquilidad absoluta por el número de veces, ya que no dañan el cabello, puedes hacértelos hasta si llevas el pelo teñido, también mejorarán problemas como la caspa.

Cómo devolver nuestro cabello a su estado natural

Después de las vacaciones, conviene seguir este protocolo de David Künzle para restituir el cabello y repararlo: “En primer lugar, acude a tu salón de referencia para cortar las puntas abiertas y corregir los tonos no deseados. El siguiente paso, un tratamiento intenso para recuperar el brillo e hidratar en profundidad, que continuarás después en casa con los productos que te aconseje tu estilista, como mascarillas de medios a puntas, aceites o cremas capilares. Por supuesto, siempre cosméticos libres de siliconas o alcohol”.

Los champús sólidos naturales, una opción a tener en cuenta

La firma cosmética andaluzaDi Oleocuenta con un buen surtido de champús sólidos naturales muy recomendables para un tratamiento capilar detox, se venden en cientos de tiendas eco por toda España, en herbolarios y a través de su tienda online. Todos cumplen unas funciones específicas: los hay anticaspa, fortalecedores, nutritivos, hidratantes y para cabellos secos, grasos, rizados o delicados. Entre los ingredientes, triunfan los de romero, semillas de chía y lino, sándalo, caléndula y jengibre.