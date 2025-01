​“Karuara, la gente del río” se estrena el 20 de febrero en cines

“Karuara, la gente del río”, ganadora del premio a Mejor Película Peruana y a Mejor Película del público en el Festival de Cine de Lima 2024, confirma su estreno para el 20 de febrero en cines de Lima y regiones. El film, codirigido por la cineasta y escritora canadiense Stephanie Boyd y el director y artista visual cusqueño, Miguel Araoz, registra la belleza y profundidad de la cosmovisión del mundo amazónico a través de la historia de una lideresa Kukama, su lucha por la protección del río Marañón y la defensa del universo mágico y los seres que habitan bajo sus aguas.

Se trata de un documental extraordinario, con una hermosa narrativa visual que cautiva al espectador y que a la vez hace un llamado para salvar a la amazonía. Karuara, la gente del río, nos lleva por un viaje a la profundidad del pueblo Kukama y de su cultura viva. Mari Luz Canaquiri, lideresa indígena, comparte su experiencia de vida y su cosmovisión amazónica: los ríos no son simplemente ríos sino seres vivos. En las profundidades del río, se encuentra un mundo de espíritus, los Karuaras, que significa “la gente del río” en el idioma Kukama Kukamiria, que mantienen el equilibrio de la naturaleza.

En la película, ese universo mágico toma forma en vividas animaciones de pinturas hechas a mano por artistas de Cusco, pintores Kukama y niños y niñas que participaron en talleres de pintura. La fuente de inspiración surgió a partir de los relatos de los pobladores más ancianos de las comunidades. Sus historias, auténticas, están plasmadas en bellas imágenes que nos recuerdan que existe más de una forma de ver y entender el mundo. El documental transita así, entre las dos realidades paralelas en las que vive el pueblo Kukama, el mundo espiritual subacuático, donde están los espíritus protectores, y la vida en la superficie.

Por otro lado, también vemos cómo todo está amenazado por los derrames de petróleo que quiebran el equilibrio del río y la naturaleza, poniendo en peligro la vida de la comunidad. En defensa del río, el 8 de septiembre de 2021, Huaynakana Kamatahuara Kana, una federación de mujeres kukama, inicia una acción legal histórica. Mari Luz y otros representantes de Huaynakana defienden, en noviembre de 2023, su demanda en el juzgado de Nauta. En marzo 2024 se dictó el veredicto reconociendo los derechos intrínsecos del río Marañón, incluidos sus derechos a existir, fluir libremente y estar libre de contaminación. El gobierno apeló la decisión pero a fines de octubre, 2024, la Sala Civil de la Corte de Loreto ratificó la sentencia que reconoce al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos. Esta decisión confirmó el veredicto de marzo y marca un precedente al considerar la cosmovisión Kukama Kukamiria.

"Tengo 27 años viviendo y trabajando en el Perú y siempre he trabajado temas de protección del medio ambiente, pero nunca había escuchado de todo un mundo espiritual debajo de los ríos de la Amazonía", ha declarado la directora y co productora del film, Stephanie Boyd quien considera que ese rico mundo espiritual es una de las principales razones por la que el pueblo kukama luchó y sigue luchando por proteger su río. El proyecto nació por iniciativa del pueblo Kukama que convocó a Stephanie y a Miguel Araoz para que lo dirigieran. Ellos solo aceptaron cuando accedieron a participar como co productores, Mari Luz Canaquiri y Leonardo Tello, director de Radio Ucamara, medio de comunicación indígena reconocida con el Premio Nacional de Cultura por su trabajo en la preservación de la lengua kukama-kukamiria. Nadie mejor que ellos para contar su historia con la cosmovisión de su cultura ancestral.

Karuara, la gente del río, es una película que todo el que ama a la vida debería ver. Un documental apto para toda la familia; fascinante y necesario en estos tiempos. La producción es de Quisca, Radio Ucamara y Huaynakana Kamatahuara Kana, la Federación de Mujeres Kukamas del Samiria y Marañón; distribuida por V&R Films.