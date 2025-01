Apuestas y seguridad: España e Italia en lucha contra el juego ilegal

Datos emergentes del Gross Gaming Revenue (GGR) revelan que, en el primer trimestre de 2024, el sector de las apuestas mantiene una trayectoria ascendente. Este mercado ha alcanzado cifras superiores a los 348 millones de euros, con un incremento del 14,41% en comparación anual. Este crecimiento subraya la necesidad de regulaciones claras y sólidas que protejan tanto a los operadores como a los consumidores frente a los riesgos legales y de seguridad asociados a este entorno.

AZARplus confirma que el mercado negro del juego en España sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad. Las normativas restrictivas parecen ser parte del problema, ya que los límites y prohibiciones empujan a una parte considerable de la población a buscar entretenimiento en sitios ilegales. Esto no solo pone en grave peligro a quienes optan por esta vía, sino que también implica una pérdida económica significativa para el Estado.

Las cifras del juego ilegal en España son alarmantes: el volumen de negocio del mercado negro alcanza casi los 14 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,92% del PIB nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este porcentaje supera el registrado hace una década, cuando representaba el 0,87% del PIB. Aunque el aumento no es desmesurado, refleja la urgencia de reorganizar la legislación y los controles en este ámbito.

Sin embargo, España no está sola en esta lucha. En toda Europa, los números del juego no autorizado están en aumento, y cada vez más jugadores, de manera consciente o inconsciente, se exponen a los peligros de las apuestas no reguladas. En este escenario, destaca la labor de la Agencia de Aduanas y Monopolios (ADM) de Italia, que combate de manera activa esta tendencia.

En Italia, el mercado del juego ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como uno de los más desarrollados y regulados de Europa. Este auge ha llevado a la implementación de medidas más estrictas para combatir el juego ilegal y proteger a los consumidores.

La Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), organismo encargado de supervisar el sector, ha intensificado sus esfuerzos para garantizar la legalidad y transparencia en las actividades de juego.

La colaboración entre entidades reguladoras y operadores legítimos es esencial para mantener la integridad del mercado y proteger a los jugadores de los riesgos asociados al juego no autorizado.

Italia, gracias al minucioso trabajo de la ADM, y España, bajo la supervisión de la DGOJ, demuestran que una vigilancia rigurosa puede mitigar los riesgos asociados al juego clandestino. Sin embargo, la decisión final recae siempre en el jugador. El diálogo constante entre entidades reguladoras, operadores legales y consumidores es clave para fomentar un progreso continuo del sector, respetando las normativas y protegiendo a los apostadores.