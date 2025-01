El próximo febrero, Alicante se convertirá en el centro de referencia para los artistas que desean profesionalizar su carrera musical con la llegada de MAJESTIIUM 360, el mayor evento formativo de alto impacto para artistas musicales de España. Del 14 al 16 de febrero, VB Spaces Alicante reunirá a más de 500 asistentes y 25 ponentes en una experiencia educativa y transformadora que promete revolucionar la industria musical.

Una experiencia para impulsar tu crecimiento profesional

MAJESTIIUM 360 no es un evento musical convencional. Está diseñado para aquellos artistas que desean transformar su pasión por la música en un proyecto profesional y rentable. Durante tres días intensivos, los asistentes podrán aprender directamente de expertos internacionales y figuras reconocidas de la industria, como Adrian Fyrla, La Mari de Chambao, Vikrampal, Tomás Gracia y Angel Rielo, quienes compartirán sus conocimientos y estrategias clave para destacar en el sector.

El evento no solo ofrecerá formación teórica, sino que también proporcionará herramientas prácticas para gestionar una carrera artística de forma sostenible, abarcando desde el branding personal hasta la creación de una estrategia de negocio sólida.

Llega a Alicante el mayor evento formativo de alto impacto para artistas musicales

En la actualidad, la industria musical es más competitiva que nunca. Contar con talento es fundamental, pero no es suficiente. La realidad es que muchos artistas, por muy talentosos que sean, no logran vivir de su arte porque desconocen las claves para gestionar su carrera de forma profesional.

MAJESTIIUM 360 surge como respuesta a esta necesidad, proporcionando una formación integral que combina herramientas empresariales, conocimiento de marketing y la posibilidad de crear una red de contactos valiosa con otros artistas y profesionales del sector.

Lo que encontrarás en MAJESTIIUM 360

El evento ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia completa que aborde todas las áreas fundamentales para el éxito en la industria musical:

Conexiones y alianzas estratégicas: La oportunidad de conocer y colaborar con otros artistas, productores y figuras clave del sector.

La oportunidad de conocer y colaborar con otros artistas, productores y figuras clave del sector. Desarrollo de marca personal: Aprende a construir una identidad artística auténtica y atractiva para destacar en el panorama musical.

Aprende a construir una identidad artística auténtica y atractiva para destacar en el panorama musical. Sesiones de networking: Espacios dedicados al intercambio de ideas, proyectos y oportunidades con otros asistentes y expertos.

Espacios dedicados al intercambio de ideas, proyectos y oportunidades con otros asistentes y expertos. Inspiración y motivación: Charlas motivacionales para fortalecer tu mentalidad y prepararte para los retos del sector.

Charlas motivacionales para fortalecer tu mentalidad y prepararte para los retos del sector. Más de 10.000 € en premios: Participa en sorteos exclusivos diseñados para impulsar tu carrera musical.

¿Por qué no puedes perderte MAJESTIIUM 360?

Este evento es mucho más que una serie de conferencias. Se trata de una experiencia transformadora diseñada para cambiar tu perspectiva sobre la industria musical y equiparte con herramientas prácticas y conocimientos esenciales.

A diferencia de otros eventos centrados únicamente en la parte técnica o artística, MAJESTIIUM 360 aborda la carrera musical como un proyecto integral, enseñando tanto a monetizar el talento como a gestionar las relaciones y oportunidades profesionales.

Además, el entorno colaborativo de VB Spaces Alicante permitirá una experiencia inmersiva en la que conectarás con artistas y profesionales de diversos géneros y estilos, facilitando nuevas colaboraciones y proyectos.

Detalles del evento

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

14, 15 y 16 de febrero Ubicación: VB Spaces Alicante

VB Spaces Alicante Entradas: Disponibles a través de https://www.majestiium.com/entradas

Las entradas son limitadas y suelen agotarse rápidamente, por lo que se recomienda reservar cuanto antes.

No pierdas la oportunidad de transformar tu carrera musical

Si deseas llevar tu pasión por la música al siguiente nivel y acceder a formación de alto nivel con referentes de la industria, MAJESTIIUM 360 es tu evento. No se trata solo de inspiración, sino de adquirir herramientas y estrategias para gestionar tu carrera con una visión clara y profesional.

¡Reserva tu entrada y prepárate para un evento que puede marcar un antes y un después en tu camino musical!