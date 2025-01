Innovación social e impacto económico hacia el Business to Business to Society

Este mes, la revista Digital Biz Magazine ha dedicado una serie de contenidos a hablar sobre empresas y proyectos con propósito. En el contexto actual, donde las expectativas sociales y medioambientales son cada vez más exigentes, empresas como Inteum están adoptando un modelo de negocio que integra la responsabilidad social como parte central de su estrategia. En una entrevista con María Pérez Ortega, EC Innovation Programme Manager en Inetum, destaca que las iniciativas de impacto social y medioambiental no deben limitarse a ser acciones de responsabilidad social corporativa (RSC), sino que deben ser consideradas como motores de rentabilidad y crecimiento económico.

Un cambio de paradigma Desde la llegada de Jacques Pommeraud al liderazgo del Grupo en marzo de 2023, Inetum ha puesto énfasis en convertirse en una empresa B2B2S (Business to Business to Society). Esto implica apoyar a sus clientes en su propia responsabilidad social, con un enfoque en la creación de valor compartido entre la comunidad y el medio ambiente, además de contribuir a los resultados económicos de la organización.

María Pérez menciona que, aparte de diversas iniciativas sociales, el desarrollo de estos proyectos con un impacto positivo debería también traducirse en un retorno económico. Por ejemplo, están trabajando en proyectos que utilizan tecnologías como GenAI para mejorar la comprensión de los pliegos en licitaciones, asegurando que las ofertas no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino también con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Esta integración de tecnologías tiene como objetivo facilitar la labor de los equipos en la adaptación a las necesidades de sostenibilidad.

Además, la empresa participa activamente en programas marco de la Unión Europea, que financian hasta el 70% ciertos proyectos en áreas como eficiencia energética y acción social. En este sentido, uno de los principales objetivos de Inetum es posicionarse no solo como un proveedor de soluciones tecnológicas, sino también como un aliado para sus clientes en la búsqueda de sostenibilidad.

Una de las herramientas clave en el enfoque de innovación de Inetum son los FabLabs, espacios de creación y exploración donde se desarrollan soluciones innovadoras en colaboración con los clientes. Estos FabLabs permiten la confluencia de los retos empresariales a los que se enfrentan los clientes y la investigación tecnológica de Inetum. Con siete FabLabs en funcionamiento, han podido concretar proyectos reales, como la lectura automática de currículums y la mejora en la gestión de riesgos en entornos de atención médica.

Iniciativas europeas y Green Solutions Entre los proyectos en los que Inetum está involucrado se encuentra RENergetic, que busca crear islas urbanas energéticamente eficientes utilizando fuentes de energía renovables. Otro ejemplo es el proyecto ReGreeneration, que se enfoca en la transformación verde de áreas urbanas, ayudando a regenerar barrios desfavorecidos y mejorar su resiliencia climática.

Estas iniciativas se desarrollan en varias ciudades europeas y utilizan tecnologías avanzadas como gemelos digitales e inteligencia artificial para modelar el comportamiento energético y facilitar la participación pública en el diseño urbano.

Medición del impacto En esta entrevista también se habla sobra la importancia de medir el impacto de las iniciativas en el contexto. Aunque se han recogido datos sobre el número de propuestas presentadas a los clientes, la organización busca establecer indicadores clave (KPI) que puedan evaluar cómo estas iniciativas sociales han influido en las decisiones de los clientes y en el éxito de las propuestas.

A medida que Inetum avanza hacia un modelo más centrado en la innovación y el impacto social, el desafío radica en equilibrar el desarrollo de tecnología con la necesidad de generar un verdadero cambio social. Como se plantea en el artículo, no solo se trata de aprovechar oportunidades financieras, sino también de contribuir a un futuro más sostenible y responsable.