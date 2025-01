Sustainable Love; más allá del concepto de amor tradicional

Una nueva campaña de Verdissimo invita a repensar el amor en San Valentín desde una perspectiva consciente y responsable.

San Valentín representa más del 20% las ventas anuales en diversas categorías de consumo, desde regalos hasta artículos de decoración, según Statista (2023). Sin embargo, a pesar de la alta demanda, más del 52% las empresas enfrentaron interrupciones o fallas en sus cadenas de suministro en 2023, según un informe de SAP del mismo año. A esto se suma el hecho de que muchos productos no cumplen con los estándares ecológicos y medioambientales que tanto consumidores como empresas exigen cada vez más. Esta combinación de desafíos destaca una realidad innegable: el mercado está luchando para satisfacer las expectativas de sostenibilidad que los consumidores cada vez más consideran esenciales.

En este contexto, Verdissimo lanza Sustainable Love, una campaña que promueve un amor que perdura: respetuoso con el medio ambiente, de alta calidad y alineado con las expectativas de un mercado cada vez más consciente. La marca no solo ofrece productos eco-friendly, sino que también fomenta relaciones comerciales más responsables, respaldadas por una cadena de suministro eficiente que asegura disponibilidad y confianza durante esta temporada clave. Para profundizar en esta propuesta, conversamos con Camilo Álvarez, Director de Marketing de Verdissimo, quien comparte la visión que impulsa esta campaña.

Sustainable Love: un concepto con valor agregado Para Verdissimo, el concepto de Sustainable Love va mucho más allá de la sostenibilidad ambiental. Según Álvarez: "El amor sostenible no se limita al impacto ecológico; abarca también la forma en que nos relacionamos entre nosotros, la calidad de los productos que ofrecemos, la transparencia de nuestra cadena de suministro y, sobre todo, el respeto por las necesidades de nuestros clientes". Este enfoque integral refleja la filosofía de la marca, donde la calidad, el compromiso medioambiental y una experiencia única para el consumidor se fusionan de manera armónica.

Álvarez continúa: "Nuestro objetivo es que quienes eligen nuestros productos no solo adquieran algo hermoso, sino que se lleven una propuesta de valor integral, algo que los diferencie en el mercado". Este compromiso con la excelencia se refleja en cada aspecto de la propuesta de Verdissimo, que busca enriquecer la manera en que entendemos tanto el amor como la sostenibilidad, y ofrecer a los consumidores productos más consientes y responsables.

Novedades sostenibles para San Valentín preparadas por Verdissimo Bajo los conceptos de sostenibilidad y amor, Verdissimo presenta una cuidada selección de productos pensados no solo para decorar, sino también para transmitir un mensaje profundo de amor duradero, responsable y consciente. Entre las novedades más destacadas para la temporada de San Valentín se encuentran la Rosa Corazón, las rosas preservadas, los claveles, productos blancos y los mini estuches con naturaleza preservada.

Lo mejor de todo es que cada uno de estos productos ha sido creado utilizando tecnología avanzada de preservación, cuidadosamente desarrollada para ayudar a mitigar el impacto ecológico, mientras se garantiza que mantengan su apariencia, belleza y calidad a lo largo del tiempo. "Son el regalo perfecto para quienes buscan algo único, ecológico y que trascienda la temporalidad del Día de San Valentín", comenta Álvarez.

Compromiso con la sostenibilidad y la excelencia La calidad e innovación de Verdissimo no se limitan únicamente a los productos, sino que se extienden a su modelo de negocio integral. La marca se enorgullece de su cadena logística eficiente, entregas puntuales y el bienestar de sus empleados. Además, Verdissimo aplica prácticas responsables como el uso eficiente del agua y la adopción de energías renovables en sus instalaciones, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

Esta filosofía está avalada por certificaciones internacionales como Florverde, que respalda las prácticas de producción sostenible en los campos de cultivo en Colombia. "En Verdissimo, nos aseguramos de que cada paso de nuestro proceso de producción esté alineado con principios éticos y medioambientales, lo que garantiza que nuestros productos no solo sean hermosos, sino responsables con el planeta", explica Álvarez.

Sostenibilidad para un mundo mejor A través de Sustainable Love, Verdissimo invita a mayoristas y consumidores a unirse a una visión de amor más consciente. Un amor que no solo se vive en los corazones, sino también en las acciones responsables que tomamos hacia el entorno que compartimos. Con esta campaña, la marca propone una experiencia transformadora: elegir productos que no solo embellecen, sino que también fomentan un cambio positivo en la manera en que nos relacionamos con el mundo.

"Con Sustainable Love, nuestro propósito es ofrecer belleza, productos eco-friendly y conciencia social, equilibrando el respeto al medio ambiente, el bienestar social y las necesidades de cada cliente. Buscamos generar un impacto positivo, fortaleciendo nuestra relación con los consumidores y el planeta, hoy y en el futuro" finaliza Álvarez.