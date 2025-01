La nueva era del restaurante digital; Horago transforma la experiencia del cliente en hostelería

La digitalización en el sector de la hostelería está redefiniendo la manera en que los negocios interactúan con sus clientes. Restaurantes y hoteles adoptan cada vez más herramientas tecnológicas para ofrecer una experiencia optimizada, eficiente y centrada en el usuario, garantizando no solo una mayor satisfacción, sino también una mejora en la gestión operativa. En este contexto, Horago, una empresa tecnológica especializada en soluciones digitales, se posiciona como un referente en la transformación hacia el restaurante digital.

Tecnología avanzada para pedidos y pagos en restaurantes y hoteles Horago facilita la implementación de soluciones innovadoras que permiten a los restaurantes y hoteles digitalizar los procesos de pedido y pago, mejorando la experiencia tanto para clientes como para operadores. La plataforma de Horago destaca por su funcionalidad de códigos QR, que permite a los usuarios realizar pedidos desde la mesa sin necesidad de esperar a un camarero, así como pagar automáticamente desde su dispositivo móvil.

Además, el sistema se integra de manera eficiente con los puntos de venta (POS), optimizando la gestión de pedidos, la rotación de mesas y el tiempo de respuesta. “Las herramientas digitales ya no son una opción; son una necesidad para mejorar la rentabilidad y la experiencia del cliente en hostelería”, explica un portavoz de Horago.

Optimización de la experiencia del cliente y aumento de ventas Horago no solo facilita la gestión interna de los restaurantes y hoteles, sino que también se centra en ofrecer soluciones que mejoran la interacción con el cliente y potencian la fidelización. Funcionalidades como la retroalimentación en tiempo real, los sistemas de recompensa y las promociones personalizadas permiten aumentar las ventas y optimizar la relación con los usuarios.

La plataforma también se adapta a las necesidades del take away y los pedidos en línea, ofreciendo soluciones integradas en páginas web y redes sociales que eliminan las comisiones tradicionales de terceros. Este enfoque garantiza que los negocios puedan ampliar sus canales de venta de forma eficiente y rentable.

Innovación y futuro digital en el sector hostelero La implementación de soluciones digitales como las que ofrece Horago es clave para que restaurantes y hoteles puedan adaptarse a las demandas actuales del mercado. La combinación de tecnología avanzada y facilidad de uso permite a estos negocios diferenciarse, ofreciendo un servicio innovador que prioriza la comodidad y satisfacción del cliente.

Horago continúa desarrollando herramientas que sitúan al restaurante digital como un modelo imprescindible para el futuro de la hostelería, garantizando no solo mayor eficiencia operativa, sino también una experiencia de usuario optimizada y de acuerdo con las tendencias actuales del sector.