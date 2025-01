​El largo camino hacia los Goya

Comienza la expectación y nerviosismo entre los nominados a los Premios Goya. Los actores y cineastas están ansiosos por conocer los resultados y disfrutar de la gala para la gran noche del cine español.

1- ¿Candidato a los Premios Goya 2025 como mejor actor de reparto por "Intersex" no es cualquier cosa, ¿cómo se siente?

Pletórico de ser candidato a actor de reparto por un trabajo que ya me dió otra gran alegría, ser mejor actor revelación en el Festival de cine de Costa Brava en su primera edición. Estoy muy contento con este papel, con todo lo que me ha dado esta película y el cine siempre, un universo que amo profundamente.

Feliz de ser académico, una de las mejores decisiones de mi vida, este año volveré a disfrutar de los Goya, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Tomás Aceituno y mi querida amiga Rosario Serna para poder interpretar este personaje en una película que, con gran reparto, está triunfando por todo el mundo y dando visibilidad a las personas intersex, es acertado que se visibilice y debata. Eso ya es un gran premio como el compartir con Rosario, el cine también es familia.

2- ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar bajo las órdenes del director Javi León director del cortometraje “Todo un detalle”?

Un lujo, estoy seguro de que no será la última vez que trabajemos juntos porque tenemos una conexión enorme que es importante y no pasa siempre entre actor y director.



3- ¿Hay alguna anécdota que nos pueda narrar?

Cuando llegué debían de creer que era Brad Pitt o Banderas y luego me decían "si es que eres muy majo, alguien muy normal”. Me hace gracia porque a veces nos mitifican tanto y somos uno más, además el cine es un arte colectivo, detesto el ego, todos nos necesitamos para que una obra audiovisual salga adelante, todo el equipo somos piezas fundamentales de la cadena.

Rodando, muchos momentazos, casi me ahuman en el set con la máquina de humo para conseguir ambiente misterioso, por poco paso a ser un bonito ahumado o achicharrado, porque me abrasé rodando en exteriores, eso sí en un paraje espectacular como los que tenemos en la mancha. Muy divertido rodar con Javi, con el equipo de Aspaviento Teatro y, por supuesto, con mi Lou Camacho, compañera sobresaliente.

4- ¿Con qué género se identifica más en su profesión de actor, drama, comedia, terror, acción, ciencia ficción?

Siempre se dice que el mayor reto es la comedia, hacer reír resulta lo más complicado, pero es verdad que me encanta, siempre me han comentado que era muy cómico, aunque curiosamente es lo que menos he hecho en mi carrera. También me identifico con el thriller, drama, musical y terror. ¿Para cuándo una buena comedia? Hacemos llamamiento a directores y directoras para trabajar juntos. Lo de la acción se lo dejo a Tom Cruise que estoy en forma, pero no tanto y lo de la ciencia ficción pues me apetece mucho la verdad. Un musical en audiovisual me fliparía, ya que en teatro es mi especialidad.

5- Es un actor polifacético, ¿tiene alguna obra que le haya marcado de todas las que ha hecho?

Es difícil quedarse con alguna, es como los hijos, a todos los amas por igual. Pero, bien es cierto que si me marcó mucho " Marta Sade" donde interpreté a Roux en Almagro y Toledo, un cura, revolucionario, idealista, justiciero social, tremendamente loco a la par que emotivo y adorable que me dio muchos grandes momentos.



“El mago de Oz", donde daba vida a "El hombre de Hojalata", es un clásico imprescindible donde bailaba, cantaba con un traje algo pesado del que me olvidaba cuando sentía el calor del público, los niños son los mejores espectadores. Hago otro llamamiento para trabajar en infantiles, que confieso me encantan.

6- Háblenos sobre algún personaje que ha interpretado, si ha supuesto algún reto o ha tenido que realizar algún cambio en su personalidad para poder llevarlo a cabo.

Precisamente Roux, implicaba pasar por un arco de emociones, furia, llanto, de estar en lo más alto gritando a casi susurrar derrotado, además el mayor reto no era eso, sino hacerlo con una camisa de fuerza que me impedía gesticular y moverme con normalidad, eso para alguien que expresa mucho con las manos, que gesticula mucho con ellas era complicado a la par que interesante y la verdad que funcionaba muy bien para el personaje. En Almagro se cayó parte del decorado y yo aprovechando la locura lo mordí, todo el público creía que formaba parte de la obra y no, es que tenía que quitarlo de en medio.

En El Hombre de Hojalata, era un poco difícil llevar ese traje, se me caía, pero yo seguía adelante, lo peor fue cuando se rompió en escena, ya llevaba muchas actuaciones. Unos grandes compañeros, al verlo, me lo sacaron mientras actuaban, hasta que me lo arreglaron y volví como si nada, podía haberme cortado o cortar algún compañero, pero se quedó en una anécdota de las tablas.

En cuanto a los cambios de personalidad es algo continúo en esta profesión, pero lo mejor, lo más mágico y sano es cuando se acaba el show volver a ser uno mismo y cuando sales a escena meterte en el personaje

7- ¿Utiliza el método Stanislavski para interpretar o es usted autodidacta?

Como dijo una vez mi admirado Pepe Sacristán, como la niña de los peines, autodidacta, es decir, método propio, pero... bien es cierto, que por mucho que haya algo en mí desde pequeño, la formación ha sido, es y será fundamental en esta profesión, porque no dejamos de aprender hasta el final y cuanto más sepamos mejor. A mí me ayudó mucho la danza para moverme en escena y trabajar lo corporal, que, a mi parecer, resulta imprescindible en la creación del personaje.

8- ¿Qué espera que vea el público en sus personajes?

Espero que se emocione, se sorprenda, que se vaya tras ver una obra de teatro o audiovisual, distinto a cómo empezó antes de verla, que le haya movido algo o transformado, hecho pensar. El arte, el teatro y el cine son la mejor herramienta de transformación social. De alguna manera, podemos cambiar un poquito el mundo y espero que siempre para mucho mejor, ¿no es muy grande eso?

9- ¿Qué actores son los referentes de Diego Ferro?

Pepe Sacristán que lo mencionaba antes, hace muy poco coincidimos en Feciso, Festival del que formo parte activamente, se lo hice saber y me dio un abrazo inolvidable dándome las gracias con su voz única y potente.

Antonio Banderas o Javier Bardem, tenemos muy buenos actores como referencia, pero ellos lo han conseguido casi todo, éxito internacional, Hollywood y trabajar con Almodóvar, mi director favorito. También antes hablaba de lo importante de la comedia, Javier Cámara, mi admirado Fernando Tejero y Pepón Nieto, me parecen tres reyes de la misma. Como ves barro para casa y tiro para España y el talentazo que tenemos. Hollywood tendrá mucho dinero, artificio y entramado, nosotros el talento.

10- ¿Qué proyectos tiene en un futuro cercano?

Bueno, pues espero que me vayan surgiendo muchos proyectos para 2025, pero ya puedo confirmar que estoy en la nueva película de mi querido Martí Guarch "Un muerto para 3” que estrenamos en enero en Barcelona y Ciudad de México y que comparto reparto con la genial Silvia Aguilar y planos con la maravillosa Pilar Aymerich con quien ya coincidí en la anterior película del cineasta. Espero que salga pronto, muy divertida también. ¿Hay ganas de reír, no?

Por otro lado, pulir mi segundo trabajo como director del que además he sido guionista y productor junto a Roberto Roca, con un reparto muy especial de vecin@s de Olías del Rey, mi localidad familiar y entre el que destaco la participación de Mariano, mi padre, se llama "Divers@s”, habla sobre la diversidad LGTB y los nuevos términos etc entre los que habiendo tantos nos perdemos. Un discurso entre varias generaciones, personas muy diversas, que espero podamos mover por muchos festivales.



Presentarme a premios, como el cortometraje que he rodado con Javi León Santos-Olmo que espero tenga larga vida, que recorramos muchos festivales y recojamos galardones por todos lados y ¿por qué no, un Goya? También con él voy a dirigir otro proyecto del que aún no podemos hablar, pero que promete, con el que esperamos contar con actores conocidos de generaciones muy diferentes. Lo curioso es que esta oferta me la lanzó en el preestreno de nuestro corto, donde también me surgieron otras oportunidades laborales como, una web serie con dos actorazos que amo, Javier Losán (el ovejas) y Chaim Martín con los que tengo muchas ganas de trabajar.

Ese mismo día, el guionista del corto "Todo un detalle", José A.M. Torralba, me ofreció dirigir un nuevo proyecto de Aspaviento Teatro, me apasiona el teatro, que mejor que con ellos y además dirigiendo. Me apetece mucho, seguro que estudiar, haber ejercido de coach de artistas y mi experiencia con las tablas ayudará mucho. ¡Deseando estoy!

He terminado de rodar "Nigromancia" con mi querido Rubén Arnaiz, en una coproducción México España de terror donde interpreto al Padre Domingo, un exorcista muy especial. Seguro que me irán surgiendo más oportunidades laborales.

Querida Susan, por supuesto, serás la primera en saberlo, tú y este maravilloso medio. ¡Gracias por todo!