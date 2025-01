La cuenta atrás comienza; Menos de un año para la luz de emergencia V16 obligatoria en España

El fin de los triángulos de emergencia: un cambio en la seguridad vial El adiós a los triángulos de emergencia en España está cada vez más cerca. A menos de un año del cambio definitivo, es momento de asegurarse de que los vehículos estén equipados con la luz de emergencia V16 conectada, el único dispositivo que será válido a partir del 1 de enero de 2026.

Una nueva era en la seguridad vial Los triángulos de emergencia han sido obligatorios para señalizar paradas en carretera. Sin embargo, con los avances en seguridad vial, han quedado obsoletos. La luz de emergencia V16 no solo es más práctica y segura, sino que elimina la necesidad de salir del vehículo para colocar los triángulos en situaciones de peligro.

Desde que se autorizó su uso, las balizas V16 han ganado popularidad entre los conductores. Actualmente, pueden utilizarse como sustituto de los triángulos, aunque, a partir de enero de 2026, solo serán legales las balizas conectadas a la plataforma 3.0 de la DGT.

La tecnología detrás de las balizas V16 conectadas Este dispositivo revolucionario, diseñado en España, no solo emite una potente señal luminosa visible a gran distancia, sino que también está equipado con tecnología para enviar la ubicación del vehículo detenido a la DGT. Esto permite mejorar la gestión de incidencias en carretera y aumentar la seguridad tanto de conductores como de otros usuarios.

¿Por qué optar por una luz de emergencia como FlashLED V16? · Seguridad: Permite señalizar el vehículo sin necesidad de exponerse al tráfico.

· Cumplimiento legal: A partir de 2026, será el único sistema válido.

· Tecnología avanzada: FlashLED V16 no solo conecta con la DGT, sino que incorpora la app SOS Alert, que amplía la funcionalidad del dispositivo al permitir:

· Aviso a contactos de emergencia mediante SMS con la ubicación del vehículo.

· Gestión de incidencia automática con tu aseguradora, sin necesidad de llamadas tan solo pulsando el botón de la baliza.

· Confirmación de recepción en DGT 3.0, garantizando que el aviso ha sido procesado correctamente.

FlashLED V16 no solo cumple con los estándares legales, sino que ofrece herramientas adicionales para mejorar la seguridad y la conectividad en carretera. Un dispositivo que asegura tranquilidad y protección en cualquier trayecto.