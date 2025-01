Peletería Gabriel. Colección de alta peletería

Con la llegada de la Navidad, elegir un regalo único y significativo puede ser un desafío. Este año, Peletería Gabriel se posiciona como una de las opciones más exclusivas para quienes buscan lujo, calidad y sostenibilidad. Con una amplia trayectoria en el diseño artesanal, sus prendas de alta peletería destacan no solo por su sofisticación, sino también por el compromiso con el medio ambiente y la moda responsable. Cuellos de zorro, estolas elegantes, abrigos y chaquetas confeccionados en visón, martas y astracán son algunas de sus propuestas más destacadas, capaces de combinar funcionalidad y estilo. Es decir, cada diseño se caracteriza por un acabado impecable, pensado para adaptarlo tanto a eventos más formales como al uso diario. Además, estas piezas, creadas con los mejores materiales naturales y técnicas artesanales, representan las últimas tendencias, sin perder la esencia de la elegancia clásica.

Diseños personalizados y transformación de prendas Gracias a un proceso de fabricación 100% artesanal en su taller, cada prenda de Peletería Gabriel es única. Este enfoque permite personalizar diseños a medida, adaptándose a las preferencias y necesidades de cada cliente. Además, cuentan con un servicio especializado de transformación de prendas, ideal para modernizar piezas heredadas o crear nuevos diseños utilizando materiales existentes. Este nivel de atención al detalle y personalización convierte cada creación en una obra de arte, hecha para perdurar y ser transmitida de generación en generación.

Moda sostenible y responsable Peletería Gabriel no solo se distingue por la calidad de sus productos, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Trabajan exclusivamente con materiales nobles, naturales y biodegradables, reduciendo su impacto ambiental y promoviendo un consumo consciente. Gracias a sus certificaciones Furmark y Furcycle, la marca asegura que sus pieles provienen de fuentes éticas, reafirmando su compromiso con prácticas responsables. Este enfoque respalda la durabilidad de sus productos y fomenta una moda que no genera residuos, respetando la naturaleza en cada etapa del proceso.

Reconocimiento internacional: Más allá de las fronteras Desde las prestigiosas pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York hasta eventos nacionales de alto nivel, la marca ha dejado su huella en el universo de la alta peletería. Este reconocimiento global no solo celebra la calidad y exclusividad de sus diseños, sino también su capacidad para innovar y adaptarse a las tendencias, temporada tras temporada.