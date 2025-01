Sólo el 2% de los hipotecados se retrasó con el pago de la hipoteca en 2024 por un 5% de los inquilinos con el alquiler, según donpiso

Teniendo en cuenta que el salario medio neto mensual por habitante percibido en 12 pagas es de alrededor de 1.700 euros, los españoles que viven de alquiler invierten el 50% de su salario en pagar la renta por el 38% que dedican los propietarios a las cuotas hipotecarias Una entidad financiera corre menos riesgo al prestar dinero a un comprador para la adquisición de una vivienda que un propietario al alquilar su piso a un inquilino. Y es que, según los datos de la red nacional donpiso, solo el 2% de los hipotecados se ha retrasado este 2024 con el pago de las cuotas hipotecarias por un 5% de los arrendatarios que lo han hecho con la renta.

Según las cifras de la inmobiliaria, el alquiler medio en España es de 850 euros mensuales para un piso promedio de 70m2, mientras que la cuota hipotecaria media es de 650 euros, por lo que pagar la hipoteca es un 23,5% más barato que pagar el alquiler. Según donpiso, la clave está en los ahorros necesarios para hacer frente a la entrada para la compra de una vivienda: es necesario contar con una cantidad media en efectivo de 50.000 euros para poder comprar una vivienda con financiación hipotecaria en cualquiera de las grandes ciudades españolas.

A tenor de estas cifras, Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, lo tiene claro: "España es un país de propietarios, con alrededor del 75% del total, y lo seguirá siendo todo el tiempo que pueda. Si el alquiler ha crecido este año no es porque la gente prefiera esa modalidad de vida, es que no le ha quedado otro remedio. Por eso es imprescindible aumentar la oferta residencial y poner en marcha políticas de ayudas a aquellas personas con alto nivel de formación y unas perspectivas salariales y financieras acordes con sus expectativas y necesidades inmobiliarias".

Teniendo en cuenta que el salario medio neto mensual por habitante en España percibido en 12 pagasesde alrededor de 1.700 euros, los españoles que este año han vivido de alquiler han invertido hasta el 50% de su salario en pagar la renta por el 38% que dedican los propietarios a pagar las cuotas hipotecarias. Esta es la razón por la que la gran mayoría de la población española no ahorra o lo hace por cantidades mensuales inferiores a los 300 euros al mes.