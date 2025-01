Cómo la terapia de pareja puede ayudar en tiempos difíciles, según Anna Gil

La terapia de pareja no siempre es efectiva para todas las relaciones, su éxito depende de varios factores, entre ellos: la gravedad de los problemas, si todavía existe amor entre ellos, la disposición de ambos miembros a trabajar en la relación y el momento en que deciden solicitar ayuda.

Es importante remarcar unas frases que hacen mucho mal porque crean una falsa creencia sobre las relaciones: “el amor puede con todo”, “seguro que con el tiempo cambiará y será la persona que yo quiero a mi lado", “en el amor nos debemos fusionar”, “el amor implica sacrificio”, “el amor es incondicional”, etc. Estos mitos son incorrectos y pueden llevar a expectativas poco realistas y problemas en las relaciones de pareja, por lo que es importante cuestionarlas para poder tener una visión saludable sobre el amor y las relaciones.

"No os quiero engañar, por ese motivo, quiero que sepáis que existen dos realidades durante el proceso de terapia de pareja: la primera realidad es que gracias a la terapia algunas parejas encuentran herramientas valiosas para mejorar su comunicación, resolver conflictos, volver a creer en su amor, fortalecer su vínculo y tener una nueva relación más sana. La segunda realidad es que también se puede descubrir que sus diferencias son irreconciliables y la mejor opción es una separación para que ambos podáis ser felices y libres de construir un futuro en otra relación con otra persona más afín a ti con una conexión satisfactoria y duradera", indican desde el centro Anna Gil psicología.

En la actualidad, las parejas que mantienen conflictos recurrentes presentan graves consecuencias en su salud emocional pudiendo afectar a otras esferas de sus vidas (trabajo, estudios, amistades, familia…) por ese motivo la falta de satisfacción se ha convertido en un tema recurrente a tratar en las consultas de psicología. En este contexto, la terapia de pareja se presenta como una herramienta eficaz para identificar y abordar estos desafíos, promoviendo un entendimiento mutuo y un crecimiento conjunto.

Beneficios principales de la terapia de pareja Uno de los aspectos más destacados de la terapia de pareja es su capacidad para mejorar la comunicación. Muchas veces, las diferencias en estilos de expresión o la falta de escucha activa generan malentendidos que se acumulan con el tiempo. La intervención profesional facilita espacios seguros donde cada miembro puede expresar sus necesidades y emociones de manera constructiva.

Además, la terapia de pareja ayuda a identificar patrones de comportamiento que pueden estar afectando la relación. Por ese motivo el autoconocimiento es clave para entender cómo las propias experiencias pasadas y creencias influyen en la forma en que se relacionan las parejas. A través de este proceso, es posible aprender a gestionar mejor las emociones y fortalecer el vínculo afectivo.

Una mejor manera de abordar conflictos Otro beneficio significativo es la capacidad de abordar conflictos específicos de manera efectiva. Desde problemas relacionados con la convivencia, falta de un proyecto de vida en común, incompatibilidades en la sexualidad, falta de tiempo juntos, celos, infidelidades, discrepancias en la toma de decisiones, problemas de comunicación, etc., la terapia proporciona estrategias prácticas para resolver estos retos de forma conjunta. Esto no solo mejora la relación, sino que también refuerza el compromiso mutuo y la confianza.

La terapia de pareja es un recurso valioso para cualquier relación que busque superar desafíos y fortalecer su conexión. Con el acompañamiento de profesionales, las parejas tienen la oportunidad de transformar sus dinámicas y alcanzar una mayor estabilidad emocional, promoviendo un futuro compartido más saludable y enriquecedor.

En Anna Gil psicología destacan la importancia de buscar apoyo profesional para gestionar las dificultades que afectan a las relaciones. A través de un enfoque personalizado, la terapia de pareja permite analizar la raíz de los problemas y trabajar en soluciones que beneficien a ambas partes, priorizando el respeto y la colaboración.