Record go afianza su presencia en Canarias con la inauguración de tres delegaciones en menos de un año

La entidad de soluciones de movilidad consolida su posicionamiento en el mercado canario con la apertura de nuevas oficinas en Tenerife y Lanzarote Record go, empresa proveedora de soluciones de movilidad y alquiler de vehículos, continúa su expansión en el mercado canario con la inauguración de una nueva oficina en el aeropuerto de Tenerife Sur y una nueva delegación en Lanzarote. Estas ubicaciones se suman a la delegación en Gran Canaria, consolidando la presencia de la compañía en el archipiélago.

La apertura de la delegación en Lanzarote responde al incremento del turismo y a las necesidades de movilidad de los residentes locales. A su vez, la nueva oficina en el aeropuerto de Tenerife Sur facilita un acceso inmediato a los vehículos de alquiler, optimizando la experiencia de turistas e insulares. Estas aperturas coinciden con el inicio de la temporada alta en las Islas Canarias, permitiendo ofrecer soluciones de movilidad accesibles y de calidad en un momento clave para el archipiélago.

Ubicación estratégica y servicios diferenciados

La nueva delegación en Lanzarote está ubicada en el municipio de San Bartolomé, a escasos minutos del aeropuerto. Ofrece un servicio gratuito de shuttle para optimizar el proceso de recogida y devolución de vehículos. Además, cuenta con dos oficinas diferenciadas que permiten agilizar estas operaciones, reduciendo los tiempos de espera. También dispone de una amplia zona de espera, diseñada para brindar mayor comodidad y confort a los usuarios.

Por otra parte, la nueva oficina en Tenerife Sur pasa a ubicarse dentro del propio aeropuerto. Con esta nueva localización, los clientes pueden acceder a su vehículo de forma inmediata tras aterrizar, haciendo que la experiencia de alquiler sea más cómoda y sencilla

Compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente

Con estas inauguraciones, Record go consolida su presencia en las Islas Canarias y se posiciona como un referente del sector del alquiler de vehículos en el archipiélago. La expansión se realiza en un momento estratégico, ya que la compañía se prepara para afrontar la temporada alta en las islas con una infraestructura reforzada y un equipo preparado para satisfacer la creciente demanda de movilidad en la zona.

Record go Mobility

Estas aperturas se alinean con la misión de brindar un servicio de alquiler de vehículos que cubra todas las necesidades del usuario y sea una experiencia innovadora, transparente y de calidad. En el último año, la compañía ha continuado su proceso de expansión, sumando 11 nuevas delegaciones a su red. Actualmente, cuenta con un total de 37 oficinas ubicadas en los principales destinos turísticos de España, Grecia, Portugal e Italia. Este crecimiento resalta su ambición y plan de desarrollo para convertirse en un referente en el sector de la movilidad en los países donde está presente.