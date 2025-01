Repara tu Deuda Abogados cancela 98.000 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado sufrió la crisis de 2008, el fallecimiento de su mujer y la pérdida del empleo El Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado liberado de una deuda de 98.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, sufrió la crisis inmobiliaria del 2008, con la subida del tipo de interés y la cuota hipotecaria. En el año 2010, falleció su mujer, quedándose sin su apoyo personal y económico. A su vez, el deudor se quedó sin trabajo en el año 2018, lo que terminó afectando gravemente a sus ingresos. Por todo ello, no pudo asumir todas sus deudas”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, ha ido creciendo el interés por una ley que permite cancelar las deudas a las personas que las han contraído, pero no pueden hacerle frente. Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado es clave para triunfar en el proceso.

En este sentido, hay que reseñar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La difusión de los casos de éxito es un aliciente para muchos de quienes están pensando si comenzar o no el proceso de segunda oportunidad.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar al mayor número de personas. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- con un alto impacto social. Y es que permite a personas en estado de sobreendeudamiento empezar una nueva vida financiera.

