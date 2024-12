El dispositivo de avance mandibular, la solución para la apnea del sueño y los ronquidos, disponible en Hortaleza

La apnea del sueño y los ronquidos afectan a millones de personas en todo el mundo, generando problemas de salud y afectando la calidad de vida. Estos trastornos, que van desde interrupciones en la respiración durante el descanso hasta molestias sonoras que perjudican a quienes comparten el entorno, tienen soluciones eficaces gracias a los avances en odontología y tecnología médica. Así lo afirman los especialistas de una reconocida clínica dental en Hortaleza, Madrid.

Tecnología avanzada contra los ronquidos y la apnea del sueño La Clínica Dental Jorge del Corral, situada en el distrito de Hortaleza, ofrece el dispositivo de avance mandibular (D.A.M.), una alternativa innovadora y eficaz para tratar tanto la apnea del sueño, así como los ronquidos. Este dispositivo personalizado actúa posicionando la mandíbula ligeramente hacia adelante, lo que permite mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño y evita las interrupciones respiratorias que caracterizan a la apnea.

“El D.A.M. no solo mejora la calidad del descanso, sino que también supone un cambio significativo en la salud general y la convivencia de quienes padecen estos problemas”, explica un portavoz de la clínica. Este tratamiento se presenta como una opción cómoda y no invasiva, adaptándose a las necesidades de cada paciente.

Compromiso con la salud bucodental y el bienestar Con más de 29 años de experiencia, la Clínica Dental Jorge del Corral se ha consolidado como un referente en Hortaleza, ofreciendo soluciones avanzadas y personalizadas en odontología. Además del D.A.M., la clínica dispone de tratamientos especializados en ortodoncia, implantología, periodoncia y estética dental. Su equipo de profesionales altamente cualificados utiliza tecnología de última generación para garantizar la máxima satisfacción de los pacientes.

La clínica destaca por su atención cercana y profesional, además de su enfoque en tratamientos que mejoran no solo la salud bucodental, sino también el bienestar general de sus usuarios.

El dispositivo de avance mandibular ya está disponible en sus instalaciones, ofreciendo a los residentes de Hortaleza una solución eficaz para disfrutar de un descanso saludable y reparador.

