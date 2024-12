Repara tu Deuda Abogados cancela 72.000 € en Valladolid con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor estuvo de baja por enfermedad y ella se quedó sin empleo tras el nacimiento de su hija Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda a un matrimonio de Valladolid (Castilla y León). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valladolid (Castilla y León) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio que había acumulado una deuda de 72.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para la actividad como autónomo del deudor y para la adquisición de un vehículo de segunda mano. Inicialmente ambos deudores iban haciendo frente a los créditos, hasta que el deudor se quedó de baja por una enfermedad y los ingresos disminuyen considerablemente. Hay que añadir que ella se encontró desempleada desde el nacimiento de su hija. Por todo lo expuesto, los concursados cayeron en una clara situación de sobreendeudamiento”.

Como en su caso, numerosas personas tienen que hacer frente a dolorosos contratiempos ya sea por motivos laborales, de salud, etc. Cuando experimentan su sobreendeudamiento y comprueban que no pueden asumir sus pagos es cuando recurren al mecanismo legal de cancelación de deudas.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. Entre ellos, hay que citar la salida de los listados de morosidad que tanto les perjudica, dejar de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras. Además, si así lo desean, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

Conforme pasa el tiempo y se difunden los casos de éxito de esta legislación, cada vez son más las personas que acuden esperanzadas en dejar atrás todos sus problemas con las deudas. En todo este tiempo, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cifra se prevé que continúe creciendo debido al elevado número de expedientes que se encuentran en marcha y cuyo resultado se presume favorable.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas si cumplen una serie de requisitos básicos. En líneas generales, el concursado tiene que encontrarse en un estado actual o inminente de insolvencia, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, aportando toda la documentación requerida.

