Según indican estudios científicos recientes, el deterioro cognitivo, asociado frecuentemente con enfermedades como el Alzheimer, puede ser favorecido por factores como la pérdida auditiva no tratada. De hecho, este es uno de los mayores riesgos modificables para la demencia, ya que está presente en hasta un 8 % de los casos globales.

Estas mismas investigaciones sostienen que tanto el deporte como el mantenimiento de una audición adecuada son estrategias clave para prevenir el deterioro cognitivo. Para ello, es posible recurrir al uso de audífonos para tratar la pérdida auditiva, según afirman desde Dr. Dears, centro auditivo especializado. Los profesionales de esta empresa destacan que la intervención temprana no solo mejora la calidad de vida, sino que puede reducir significativamente el impacto de estas enfermedades, especialmente en personas mayores.

La actividad física y la salud cerebral El ejercicio físico regular se presenta como una estrategia efectiva para estimular la neurogénesis, mejorar la circulación cerebral y retrasar el deterioro cognitivo. En este sentido, estudios han demostrado que al incorporar actividad física en la rutina diaria se presenta una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

Además, el deporte actúa como un regulador del estrés y la inflamación, factores clave en el desarrollo del Alzheimer y otras formas de demencia. Por este motivo, es esencial promover la adopción de estilos de vida saludables que incluyan actividad física, como parte de un enfoque integral para mejorar la calidad de vida.

Audición y prevención del deterioro cognitivo Por otro lado, mantener una audición adecuada es crucial. La pérdida auditiva no tratada afecta estructuras críticas del cerebro, como el hipocampo y la corteza temporal, e incluso puede alterar biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, indicando cambios patológicos incluso antes de que los síntomas clínicos de la demencia sean evidentes.

Con respecto a esto, intervenciones tempranas, como el uso de audífonos diseñados para las necesidades individuales, pueden no solo mejorar la calidad de vida, sino también actuar como una estrategia clave para prevenir el deterioro cognitivo.

En Dr. Dears, especializados en soluciones personalizadas de audición, destacan la importancia de abordar el deterioro cognitivo mediante un enfoque integral que combine audición adecuada, seguimiento regular, audífonos avanzados, y actividad física regular. Estas medidas, respaldadas por la evidencia científica, no solo mejoran el bienestar general, sino que también contribuyen a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.