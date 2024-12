Rafael Málaga analiza el impacto de Endivo Consulting en la integración de profesionales sanitarios

La homologación de títulos y la obtención de permisos para ejercer en España representan desafíos importantes para los profesionales de la salud formados fuera del país. En este contexto, Endivo Consulting se ha posicionado como un referente clave, proporcionando soluciones integrales para facilitar este proceso. Rafael Málaga, responsable de la empresa, comparte en esta entrevista los detalles de los servicios que ofrecen, los retos que enfrentan sus clientes y cómo su equipo contribuye al desarrollo profesional de médicos y otros especialistas en el ámbito sanitario.

¿Cuál fue el principal motivo que llevó a la creación de Endivo Consulting?

Endivo nace por la enorme demanda que hay en España de profesionales sanitarios cualificados, y por la inseguridad y desconfianza que tienen estos profesionales a la hora de venir a trabajar a España.

Según vuestros datos, ¿en qué estado se encuentra el sector sanitario español?

En España se necesitan más de 7.000 médicos y 120.000 enfermeras para llegar a la media europea.

Lo más preocupante de la situación en España, es el déficit futuro que se prevé, entre otras cosas, por la emigración del talento nacional a países con mejor remuneración, por la propia pirámide poblacional española, y otros factores relevantes.

¿Qué servicios ofrece Endivo Consulting a los profesionales sanitarios que desean ejercer en España?

Endivo ofrece un acompañamiento total, de principio a fin, desde que el profesional decide venir a trabajar a España, hasta que se incorpora en su puesto de trabajo.

Este acompañamiento, lo realizamos a través de tres servicios troncales y consecutivos que te encuentras a lo largo del proceso de venir a España: La homologación del título, la presentación de propuestas laborales, y la gestión legal del permiso de trabajo y residencia.

¿Qué diferencia a Endivo Consulting de otras empresas que operan en el mismo sector?

En Endivo hemos creado un proceso completo e innovador, con un enfoque muy personalizado a cada profesional que decide venir a trabajar a España.

Nuestra diferencia radica en nuestro posicionamiento estratégico en cada una de las etapas del proceso, personalizando nuestro servicio a cada profesional, además de un “know how” completamente especializado en el sector salud. Lo que nos caracteriza es la especialización en la gestión integral de todo el proceso para este tipo de profesionales (enfermeros y médicos), desde la homologación del título universitario, la consecución de la oportunidad laboral en España, así como, la gestión del permiso de trabajo y residencia para que el profesional pueda llegar a España con estabilidad y dignidad. Desde Endivo sumamos nuestra experiencia en selección internacional de talento y asesoramiento legal, para acompañar al profesional de forma personalizada durante cada etapa, garantizando la Transparencia, Eficiencia y Seguridad en todo el proceso.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud al homologar sus títulos en España, y cómo los aborda Endivo Consulting?

El problema principal que tienen los profesionales de la salud a la hora de homologar su titulo universitario en España, es la incertidumbre que experimentan durante todo el proceso. Esto se debe a la falta de feedback por parte de la administración respecto a la situación y estado de cada expediente, y a la aleatoriedad de los plazos de resolución, por lo general de más de 2 años, lo que complica que el profesional pueda organizarse y gestionar sus expectativas.

Nosotros comparamos el proceso de homologación del título con una travesía por el desierto. No solo por su complejidad, si no por ser un camino en solitario y con falta de instrucción para el profesional que desea obtener su título homologado en España, El valor de Endivo es dar acompañamiento eficaz durante toda esta travesía.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de Endivo Consulting?

El objetivo de Endivo es poder ayudar al profesional extranjero que quiere venir a trabajar España, garantizando transparencia, estabilidad, y dignidad en todo el proceso.

Nuestro objetivo a corto plazo es poder seguir apoyando a nuestra comunidad, para que puedan estar lo más preparados posibles para trabajar en el mercado laboral español. Al desarrollar una relación duradera con los profesionales que forman nuestra comunidad, nos estamos preparando para incorporar una línea de formación, que permita a los profesionales extranjeros formarse de la mejor manera para llegar a España. Lo cual, facilitará a nuestros profesionales a estar capacitados a la hora de enfrentarse a un mercado laboral global, competitivo y cambiante.

Además del sector sanitario, ¿qué otros sectores abordan Endivo Consulting?

Endivo Consulting continúa consolidándose como un aliado estratégico para los profesionales de la salud que buscan ejercer en España, eliminando barreras y facilitando su integración laboral y social. Las perspectivas compartidas por Rafael Málaga reflejan no solo el compromiso de la empresa con sus clientes, sino también su visión de futuro en un sector clave para el desarrollo sanitario. Su enfoque personalizado y su experiencia en el sector destacan como elementos esenciales en un mercado cada vez más competitivo.

¿Qué impacto tiene la integración de profesionales internacionales en la mejora de la atención sanitaria en el país?

La integración de profesionales extranjeros al mercado laboral sanitario español, tiene un impacto muy positivo y enriquecedor para nuestro país.

Muchos de los profesionales vienen por el prestigio y oportunidades que puede ofrecer el sector sanitario español, y traen consigo las ganas, cultura de trabajo, interés y expectativas de prosperar.

¿Trabajan directamente con hospitales para identificar áreas con mayor necesidad de personal?

Desde Endivo contamos con partnerships y colaboraciones estratégicas con diferentes hospitales, clínicas y residencias por toda España, y trabajamos codo con codo en la estabilización de las plantillas de cada centro.

¿En qué regiones de España es más común que coloquen a los profesionales que homologan su título?

Trabajamos con centros ubicados por toda España. Por regla general, la demanda de este tipo de profesionales es alta en todo el país, intensificándose sobre todo en las épocas vacacionales en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

¿Qué desafíos enfrentan al tratar de cubrir la falta de personal en el sector sanitario español y cómo los abordan?

El desafío primordial que enfrentamos es el del ser capaces de fortalecer el mercado laboral sanitario español, ya que la necesidad es alta y las previsiones futuras nos son esperanzadoras. Este gran desafío lo abordamos como una comunidad, compuesta tanto por profesionales de la salud, como por todo tipo de instituciones sanitarias o relacionadas, y compartiendo una visión común, siendo conscientes de la situación y necesidad.