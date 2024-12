Jesús Lor Albert publica ‘La Mansión de los Herrores’, el libro “más loco que se ha publicado hasta la fecha”.

CÍRCULO ROJO.- Jesús Lor Albert comenzó a escribir ‘La Mansión de los Herrores’ la Navidad de 2022 y como él mismo señala, lo que más destaca de la obra es sus personajes. “Cada uno de ellos está más loco que el anterior y sus interacciones crean una atmósfera de sinsentido que solo tiene lógica para ellos mismos. Una realidad deformada incluso para el protagonista del libro, Jack, que acaba completamente desquiciado al observar que aun siendo el único medianamente cuerdo de la historia, parece que el resto lo toma por el rarito”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “el libro más loco que haya podido leer hasta la fecha. Una de las propuestas que me hice a la hora de escribir el libro fue que se abriese por la página que se abriese, siempre hubiera un diálogo o situación absurda que leer. Los personajes rompen tanto la cuarta pared, que podrían montar una empresa de demoliciones. A veces, podría decirse que incluso son conscientes de que están en un libro y no tienen ningún reparo en desafiar al escritor, poniendo en entredicho la calidad del propio libro o el título de un capítulo”.

La inspiración de Jesús viene de su propia curiosidad. “Siempre he sentido curiosidad al mundillo "paranormal", por lo que he visto bastantes documentales e investigaciones de esta índole. En más de una ocasión me he sentido impresionado al ver como las personas que aparecían en esos documentales veían la realidad de una manera que puede ser chocante para el telespectador, como si existiera una lógica y una forma de ver el mundo que solo ellos son capaces de entender. Se me ocurrió que podría ser muy divertido crear una historia en la que su protagonista, fuese ese espectador atrapado en un grupo de personas extrañas que ven las cosas de una forma que él es incapaz de gestionar. Así que añadí a ese cóctel muchas de las situaciones y momentos graciosos que he vivido en mi día a día, junto a amigos y familiares, y los deformé lo suficiente para que encajasen en la loca historia de esta novela”, sentencia.

SINOPSIS

La antigua mansión de los McArthy ha pasado por mejores momentos, no nos vamos a engañar. Donde antes había lo que algunos llaman «cositas de ricos», ahora solo quedan los huecos que ocupaban esas cositas, y lo peor de todo es que la culpa parece ser de un ser del más allá... pero no del pueblo de al lado, sino de un fantasma que les roba mientras duermen. Desesperado, el señor Henry McArthy decide reunir para resolver el misterio a un grupo de inadaptados que se hacen llamar «expertos» en cosas que otros llaman «chorradas». Un laberinto de enigmas donde el sinsentido va con zapatillas de andar por casa.

AUTOR

Nacido en 1985 en Valencia, Jesús Lor Albert es un apasionado de los videojuegos, especialmente de las aventuras gráficas clásicas, donde los píxeles eran casi tan grandes como los acertijos. Graduado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, decidió escribir su primera novela de misterio y humor absurdo: La Mansión de los Herrores, inspirándose en las sensaciones que le transmitieron de pequeño aquellas alocadas aventuras sin sentido a través del monitor.