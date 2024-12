SIMO 2024, 'innovar con sentido' y 'aprender con responsabilidad' de la mano de Goldenmac EDU

La tecnología desempeña un papel esencial en la transformación de la educación, permitiendo procesos de aprendizaje más dinámicos y personalizados. En este marco, SIMO 2024, el principal salón dedicado a la tecnología e innovación educativa, se celebró en IFEMA Madrid. Este importante evento reunió a docentes, expertos y empresas líderes en el sector para debatir estrategias y soluciones que integran la tecnología en educación.

En este escenario, Goldenmac EDU Grupo K-tuin destacó con su propuesta centrada en "Innovar con sentido, aprender con responsabilidad", enfatizando un enfoque ético y transformador en el uso de las herramientas tecnológicas.

Innovación en educación con Goldenmac EDU Durante los tres días del salón, Goldenmac EDU presentó soluciones innovadoras que promueven la personalización y la seguridad en el aprendizaje. El primer día, Ana Corrales, directora pedagógica, inauguró las ponencias con “ConCiencia Digital: Innovar con sentido, aprender con responsabilidad”, donde destacó cómo integrar la tecnología de manera ética y sostenible en los centros educativos. Eva Vives presentó AÚREA, una herramienta que facilita la gestión del progreso académico, ayudando a los docentes a identificar las necesidades individuales de cada alumno.

Por la tarde, Dácil González introdujo Progrentis, un sistema que combina analítica de aprendizaje e inteligencia artificial para personalizar la enseñanza. Asimismo, Óscar Martín presentó DIANA, una solución que integra la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos, optimizando los recursos de los centros educativos. Para cerrar la jornada, Pablo Bardón mostró cómo JAMF garantiza la creación de entornos digitales seguros, protegiendo dispositivos y datos de los estudiantes.

El segundo día estuvo centrado en la tecnología Apple en educación, con Rubén Benet explorando cómo herramientas como el iPad transforman las aulas al fomentar un aprendizaje activo e interactivo. Rosa Liarte volvió a la carga con DIANA, explicando en este caso cómo puede ayudar a los centros a cumplir con la normativa de la LOMLOE, mientras Lucía García habló sobre el uso seguro y equilibrado de la tecnología en la infancia, presentando la experiencia de Brains International Schools.

Durante la tarde, Diego Campos presentó el caso del Colegio San José, reconocido como Apple Distinguished School, que ha logrado mejoras significativas en los resultados académicos y la motivación estudiantil gracias al ecosistema Apple. Finalmente, Iván Jiménez y José Briceño cerraron con la introducción de Meloom, una innovadora plataforma que transforma la enseñanza musical a través de la tecnología.

Innovación y creatividad para el futuro de la educación El tercer día del evento se dedicó a potenciar la creatividad y la seguridad en las aulas. Rosa Liarte ofreció un enfoque práctico sobre DIANA, maximizando el aprendizaje a través de inteligencia artificial. Rubén Benet, en tanto, lideró una sesión interactiva con Swift Playground, enseñando programación de forma accesible y creativa con este lenguaje propio de Apple. Jesús Sánchez concluyó con estrategias para integrar contenido multimedia de manera segura utilizando EDpuzzle, lo que garantiza la privacidad del alumnado.

La educación del futuro, marcada por eventos como SIMO 2024 SIMO 2024, como uno de los eventos clave en la educación, evidenció cómo la tecnología Apple en educación puede transformar el aprendizaje. Herramientas como DIANA, AÚREA y el ecosistema Apple demostraron su capacidad para personalizar, garantizar la seguridad y fomentar la creatividad en los centros educativos.

Este tipo de ferias subraya la importancia de un enfoque ético e innovador, preparado para los retos futuros en el ámbito educativo.