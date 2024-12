Gradual impulsa el alquiler con opción a compra

En un contexto donde el mercado inmobiliario español enfrenta desafíos significativos, Gradual Homes se posiciona como una solución innovadora para quienes buscan acceder a una vivienda de forma asequible y flexible. La empresa promueve el alquiler con opción a compra, abordando problemas críticos como la limitada oferta de alquiler y las barreras para adquirir una propiedad.

Contexto actual del mercado de alquiler en España En los últimos meses, el mercado del alquiler en España ha experimentado incrementos notables en los precios. Según los últimos datos, en noviembre de 2024, el precio medio del alquiler se situó en 13,3 €/m², lo que representa un aumento del 1,5% respecto al mes anterior y un 11,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este incremento ha llevado a que en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma y Valencia, los ciudadanos destinen casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, superando ampliamente la recomendación de que este gasto no exceda el 30% salario.

Además, la oferta de viviendas en alquiler ha disminuido significativamente en los últimos años. Desde 2019, España ha perdido más de 247.500 pisos de alquiler, lo que ha intensificado la competencia por las viviendas disponibles y ha contribuido al alza de los precios.

Gradual Homes: una solución adaptada a las necesidades actuales Ante esta situación, Gradual Homes ofrece a los inquilinos la posibilidad de acceder a cualquier vivienda en venta que cumpla con ciertos requisitos, transformándola en un inmueble disponible para alquiler con opción a compra. Este modelo amplía significativamente las opciones para encontrar un hogar que se ajuste a las necesidades individuales, eliminando las restricciones del mercado de alquiler tradicional.

El alquiler con opción a compra combina la flexibilidad del alquiler con la posibilidad de adquirir la vivienda en el futuro, una alternativa especialmente atractiva en el contexto actual, donde muchas personas enfrentan dificultades para reunir el ahorro inicial necesario para comprar una vivienda.

Facilitando el acceso a la propiedad El modelo de Gradual Homes está diseñado para derribar barreras tradicionales en el camino hacia la compra de vivienda. La empresa facilita acuerdos con propietarios e inversores, asegurando un equilibrio entre los intereses de todas las partes involucradas.

“Queremos democratizar el acceso a la vivienda,” comenta Nacho Martínez Orejón, Head of Growth de Gradual. “Nuestro objetivo es ofrecer a los inquilinos una vía viable hacia la propiedad, mientras contribuimos a solucionar el problema estructural de oferta de alquiler en el mercado”.

Impulsando el crecimiento del alquiler con opción a compra El alquiler con opción a compra se está consolidando como una tendencia clave en el sector inmobiliario. Gradual Homes lidera este cambio, promoviendo un modelo que responde a la incertidumbre económica y a las necesidades de flexibilidad de los nuevos perfiles de compradores. Este enfoque también fomenta un uso más eficiente del inventario inmobiliario, transformando viviendas en venta en opciones accesibles para el alquiler.

Un impacto positivo en el mercado inmobiliario Gradual Homes no solo beneficia a los inquilinos, sino que también se presenta como una solución estratégica para inversores y agentes inmobiliarios. Su modelo ayuda a reducir el tiempo que una propiedad permanece en el mercado y ofrece a los vendedores una alternativa atractiva para alcanzar acuerdos con potenciales compradores.

La propuesta de valor de Gradual Homes se alinea con las demandas de un mercado en evolución, proporcionando una respuesta concreta a los desafíos de accesibilidad y asequibilidad de la vivienda.