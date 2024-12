Desde la emoción al suspense

El cortometraje " Todo un detalle" tiene esos tintes de novela negra, de expectación, suspense, miedo, obsesión, la muerte y el crimen que nos recuerdan al mago del suspense, el gran Alfred Hitchcock. Entrevistamos a Javier León, director de este trabajo, quien nos habla en detalle de su proyecto.



1- ¿Cómo surge la idea de hacer este cortometraje, en que se ha inspirado? La idea surge de un libro de microrrelatos escrito por mi amigo y compañero de batallas José Antonio Moreno Torralba, llamado "Mis otros yo", un día me llamó para decirme que lo había escrito y que lo leyera para darle mi opinión, la verdad es que tenía algunos relatos interesantes para llevarlos a la pantalla. Cuando terminé de leerlo, me puse en contacto con él porque había un par de relatos interesantes y le comenté la idea de hacer un cortometraje, la cual le pareció estupenda, y así surgió "Todo un detalle".

2- ¿Qué mensaje quiere transmitir al público? Pues me gustaría que el público pase por muchos sentimientos en poco tiempo en los siete minutos que dura el corto, que se emocione desde la primera imagen con el paisaje, que empatice con los dos personajes cuando tienen ese romance, que se angustien cuando ella... bueno esa parte del corto mejor que la vean, y que, en el final, duden y saquen sus conclusiones de cómo es el personaje, del porque lo ha hecho, si es por amor o no.

3- Háblenos del proceso a la hora de llevar a cabo el proyecto, desde que se tiene la idea hasta el montaje, la elección de los actores, la ubicación. Para mi esta siempre ha sido la parte más difícil a la hora de producir un cortometraje. Comienza con la idea, tengo que hablar con José Antonio para adaptar el guion, una vez acabado, pensar en los actores, que en esta ocasión estaba claro que quería a Diego Ferro para el personaje masculino, para el femenino dudaba, porque quería alguien que fuera a acorde con Diego, hasta que me acordé de Lou Camacho, la había visto hacer teatro y trabajé en otro corto con ella, en ese momento los vi a los dos en mi mente y supe que tenían que ser ellos. Lo siguiente es buscar localizaciones, cambio mi rol de productor a director y empiezo a buscar el emplazamiento imaginando las escenas tal y como las querría ver en pantalla, encuadres, planos.

4- ¿Cuál ha sido el mayor reto en esta producción y cómo superó los obstáculos durante su realización? El mayor obstáculo o como prefiero decirlo yo la anécdota, fue en una de las localizaciones del cortometraje, en principio pensábamos rodarlo en las Lagunas de Ruidera, uno de los oasis manchegos, pero nos dimos cuenta de que en la fecha que queríamos rodar era el puente de Castilla la Mancha, el 31 de mayo. Recordé que tenemos un pantano, el pantano de Vallehermoso, cerca de donde vivo, y que tiene unos parajes parecidos, así que fui a darme una vuelta por allí tal que en enero, y encontré unas playas preciosas para rodar, una semana antes del rodaje me acerqué a la localización para ver cómo estaba , resulta que con las lluvias y deshielo desapareció la playa, tuve que buscar corriendo otra localización en el pantano hasta que di con un lugar precioso con bancos de madera y árboles al lado de la orilla del pantano. Nuestra sorpresa fue que al ir a rodar ese día y al ser fiesta se llenó de pescadores y no teníamos ningún sitio, perdimos una hora de rodaje porque tuvimos que volver a buscar otra localización en el pantano.

5- ¿Qué papel juega la música en esta obra? Siempre he dicho que la música en un cortometraje, largometraje o cualquier audiovisual es el 50% de la obra, la misma imagen con una música dramática te hará llorar y con una música divertida reír. En este corto no podía ser menos, Juan Villodre, es compositor e hizo un magnífico trabajo, cuando hablé con él y dije lo que quería en el corto captó mi idea, el momento romántico del corto, el cambio brusco a suspense, la parte de misterio incluso puedo decir que hasta los créditos finales tiene una buena banda sonora.

6- ¿Cómo ha evolucionado Javi León a lo largo de todos sus cortometrajes? De los primeros rodajes a la actualidad. Se puede decir que positivamente, hay que reconocer que la tecnología ha ayudado bastante, desde mi primer corto con cintas HI8 hasta ahora que es todo digital, es un buen refuerzo. Aunque sigo con mis principios y si puedo rodarlos sin ayuda de efectos digitales, lo prefiero.

8- ¿Qué directores son sus referentes? Son muchos los que me gustan, a lo largo de mi vida he consumido mucho cine y siempre te fijas de la técnica del resto de directores, Un director español que me encanta es Almodóvar, la forma de mimar sus películas es maravillosa, un americano, Orson Welles, lo considero un genio, como consiguió rodar uno de los primeros planos secuencia en la Sed del Mal y sin medios tecnológicos como los de ahora. Pero podría nombrar muchos, Amenábar, Trueba, Buñuel, Berlanga, Saura, Tarantino, Eastwood, Hitchcock, Spielberg, Kubrick, tengo una lista infinita de los cuales algo he tenido que captar.

9- ¿Qué proyectos tiene en un futuro el director de cine Javi León? Mi próximo proyecto más reciente es el cortometraje número diecisiete, el otro microrrelato que me gustó del libro "Mis otros yo" de José Antonio Moreno, en esta ocasión tendré a Diego Ferro como codirector en vez de actor. Para lejanos como siempre digo cuando me hacen esta pregunta, dirigir un largometraje, creo que con paciencia y trabajo algún día lo conseguiré, mira Clint Eastwood con 94 años y todavía está dirigiendo, así que aún tengo tiempo.