Repara tu Deuda Abogados cancela 91.000 € en Inca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora fue engañada por su exmarido para que firmara créditos que él malgastó Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer en Inca (Baleares) una deuda que ascendía a 91.000 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “la deudora solicitó el primer préstamo junto a su exmarido para poder financiar la compra de una vivienda que constituyese su residencia habitual. Confiando en él, firmó una serie de créditos que éste le decía que necesitaban y que iban a poder devolver. No obstante, todo fue un engaño, ya que abusó de su relación para obtener créditos y malgastar el dinero. Esto supuso que se divorciara de él”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Inca (Baleares) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

